Barbara D’Urso, nuovo taglio di capelli e niente trucco: la foto su Instagram è stupenda

Barbara D’Urso in costume su Instagram: è uno schianto

C’è poco da dire, quando si tratta di bravura e bellezza con Barbara D’Urso si va sempre sul sicuro. La conduttrice più iconica di Mediaset si sta godendo le sue meritatissime vacanze e sta allietando i suoi fan con scatti incantevoli, che la riprendono al naturale e sempre più bella.

La D’Urso ha un fisico statuario che a 63 anni le permette di stregare Instagram con foto da sirena e ogni anno ci ricorda che non esiste un’età per sfoggiare il bikini: si può essere uno schianto in qualsiasi momento della propria vita. Ma non è tutto qui, perché se è vero che il suo corpo è straordinario, ciò che incanta è anche la naturalezza della conduttrice.

Contrariamente a quanto siamo abituati a vedere in tv, durante le vacanze la D’Urso non ha problemi a mostrarsi struccata. Anzi, al contrario, lo fa spesso e anche questo dovrebbe essere un invito a ogni donna, per ricordare che si può essere bellissime anche senza fondotinta, mascara e rossetto.

Un messaggio che traspare anche dall’ultimo scatto in ordine di tempo di Barbara. Una foto che mostra, innanzitutto una novità: i capelli della conduttrice sono stati leggermente accorciati. Scompigliati e bagnati, adesso si adagiano morbidamente sulle clavicole, incorniciandole perfettamente il viso e illuminandolo grazie al color miele.

Ma la foto dice di più: anche questa volta, senza usare il make up, la D’Urso è stupenda e sembra quasi una ragazzina. A esaltare la sua bellezza concorre certamente il periodo di riposo: la conduttrice, come abbiamo già accennato, è in vacanza.

Sta passando delle giornate spensierate in giro per l’Italia: si è goduta prima qualche giorno a Venezia e poi si è spostata, presumibilmente, nella sua amata Campania, dove oltre a godersi tutte le specialità culinarie del Sud si è riunita ai suoi affetti più cari.

Pare che l’abbia raggiunta anche il figlio Emanuele per qualche giorno, prima di ripartire per i suoi lavori di videomaking, mentre negli ultimi giorni ha passato dei momenti spensierati con l’amico di una vita Renzo Rosso e la sua compagna, Arianna Alessi.

Insomma: pane, amore, fantasia e tanta bellezza per la conduttrice che si sta preparando a un autunno di fuoco: sarà infatti in tv con i suoi tre programmi, Live – Non è la D’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live e non si escludono sorprese e nuovi scoppiettanti appuntamenti.