Barbara Berlusconi presenta il piccolo Ettore: le prime foto su Instagram

Barbara Berlusconi, splendida con i capelli rosa: tutti i suoi look

A due mesi dalla nascita, Barbara Berlusconi ha deciso di presentare al mondo il piccolo Ettore, figlio nato dall’amore con il compagno Lorenzo Guerrieri. Per la terzogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario si tratta del quinto, dopo altri quattro maschietti, e oggi è più felice che mai. Due selfie su Instagram tanto semplici quanto dolcissimi, per il debutto social di questo scricciolo circondato dall’affetto della famiglia e di una mamma super.

Le prime dolcissime foto di Ettore

Finora avevamo provato a immaginare l’immensa gioia di Barbara Berlusconi per l’arrivo di Ettore, ma le foto che ha deciso di condividere con i follower di Instagram ne sono la prova schiacciante. Lei è splendida come sempre, con i grandi occhi color del cielo ereditati da mamma Veronica Lario e i bei capelli biondi, ma dobbiamo ammettere che la maternità la rende ancor più bella.

Finalmente il mondo ha potuto conoscere la fonte di questa immensa felicità, quel piccolo che l’imprenditrice ha dato alla luce nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2021 in una clinica privata svizzera, lontana da occhi indiscreti. Perché sebbene la splendida Barbara sia un volto noto (e con un nome importante), non ha mai rinunciato alla sua privacy cercando sempre di preservare l’intimità della famiglia.

Barbara Berlusconi, super mamma in carriera

“Complimenti Barbara…SUPER MAMMA 💙💙💙💙💙”, ha scritto tra i commenti la conduttrice Simona Ventura. E non possiamo proprio darle torto perché la figlia dell’ex Presidente del Consiglio è una vera forza della natura: bellissima come mamma Veronica Lario, intraprendente negli affari come il celebre padre. Una mamma in carriera a tutti gli effetti, insomma, che riesce a conciliare con sano equilibrio famiglia, lavoro e passioni.

Barbara Berlusconi negli anni ha saputo imporsi nelle aziende di famiglia e non di certo solo per via del cognome che porta. Si è data da fare, sfruttando al meglio ogni opportunità e dimostrando il proprio valore. Lo ha fatto quando è stata AD del Milan, poi ricoprendo il ruolo di amministratore delegato della Holding 14 con i fratelli, infine investendo nel digitale.

E poi c’è la sua grande passione per l’arte, che la accompagna sin da quando era giovanissima, oltre all’impegno nel sociale con dei progetti educativi a sostegno di studenti affetti da disturbi dell’apprendimento.

L’amore per i figli e per Lorenzo Guerrieri

Ettore è il quinto figlio per Barbara Berlusconi, il terzo nato dall’amore con Lorenzo Guerrieri con il quale fa coppia fissa ormai dal 2013. L’imprenditrice era reduce dalla rottura con il calciatore brasiliano Alexandre Pato e, a dirla tutta, erano in pochi a scommettere su questa nuova relazione.

Guerrieri ai tempi faceva il barman in un locale di Monza, ma studiava per diventare imprenditore, sogno che è riuscito a realizzare affermandosi nel settore immobiliare. A fronte di giudizi affrettati (e decisamente superficiali), Barbara e Lorenzo hanno dimostrato di avere un legame solido e davvero bellissimo che ha dato vita a tre splendidi figli, il loro successo più grande.

Barbara Berlusconi ne aveva già tre, nati dalla precedente storia con Gdiorgio Valaguzza, un amore giovanile (lei aveva soltanto 16 anni quando lo conobbe) e che, come spesso capita, ha dovuto fare i conti con quei cambiamenti personali che li hanno portati a separarsi.

Oggi Barbara è felice al fianco del suo Lorenzo, nella casa in cui vive con la sua bella famiglia allargata. E chissà se nel prossimo futuro deciderà di compiere finalmente il “grande passo”.