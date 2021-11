Barbara Berlusconi di nuovo mamma: è nato Ettore Quinto

Barbara Berlusconi, splendida con i capelli rosa: tutti i suoi look

Barbara Berlusconi di nuovo mamma. La figlia di Veronica Lario e Silvio Berlusconi ha dato alla luce il suo quinto figlio, un altro maschietto. L’ultimo arrivato è nato nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 novembre in una clinica privata in Svizzera, fa sapere il Corriere della Sera.

Per lei si tratta del terzo figlio con il compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare.

Barbara Berlusconi, come si chiama il quinto figlio

Dopo Alessandro (nato nel 2007), Edoardo (2009), Leone (2016) e Francesco (2018), Barbara Berlusconi aveva detto sui social che se fosse arrivato un altro maschio – l’ennesimo – lo avrebbe chiamato Quinto. La profezia si è avverata e la figlia dell’ex presidente del Consiglio ha mantenuto la promessa.

Il bambino, secondo quanto si apprende, si chiama infatti Ettore Quinto, anche se ancora non è stata diffusa nessuna nota ufficiale. L’ultima foto sui social risale allo scorso agosto durante una vacanza in Sardegna.

Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri, mai così felici

Quando è diventata di dominio pubblico la relazione tra Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri in pochi credevano che sarebbe durata. Lei veniva dalla fine della storia con il calciatore Alexandre Pato, lui faceva il barman in un’enoteca di Milano e in poco tempo ha visto la sua vita cambiare radicalmente.

“Sono una persona normale. Fuori dal locale dove lavoro ormai ci sono sei, sette fotografi ogni sera”, aveva confessato pochi mesi dopo l’inizio della loro frequentazione al settimanale Chi. Ora Lorenzo è un imprenditore con una posizione di rilievo nel settore immobiliare, mentre Barbara è amministratore delegato della holding 14 che controlla il 21,42% di Fininvest.

Insieme hanno avuto tre figli, ma anche i primi due, Alessandro ed Edoardo, nati dal precedente legame di lei con Giorgio Valaguzza, vivono con loro.

“La separazione è stata un passaggio doloroso per tutti – ha confidato -. Ma sia io che Giorgio abbiamo sempre dato il massimo: evidentemente non è bastato e doveva andare così. Siamo cresciuti insieme, io avevo 16 anni e lui 22. Con il passare del tempo ci siamo formati, siamo cambiati nel carattere e nelle aspirazioni. Dopo dieci anni ci siamo ritrovati più maturi, ma distanti”.

Oggi Barbara Berlusconi è felice con Lorenzo e i due formano una coppia unita, che si supporta a vicenda e che ha superato i pregiudizi iniziali nel modo migliore: in silenzio e concentrandosi solo sul rapporto e sui figli.