Ballando, Morgan si è stancato e vorrebbe già andarsene: l’indiscrezione

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

L’esperienze di Morgan a Ballando con le stelle potrebbe finire prima del previsto, almeno secondo quello che riportano le indiscrezioni. A rivelare dei turbamenti che sarebbero montati nell’animo dell’artista è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha spiegato come Marco Castoldi si sia già stancato del programma nonostante gli ottimi risultati ottenuti.

Ballando con le stelle, il percorso di Morgan

L’ex Bluvertigo ha dimostrato di essere un ottimo elemento, raccogliendo la soddisfazione della sua insegnante – Alessandra Tripoli – che lo sta mettendo alla prova puntata dopo puntata. L’exploit del debutto ha convinto proprio tutti, con una giuria entusiasta della sua performance e desiderosa di vederlo in altre prove.

Si è così ripetuto, mettendoci del suo e portando sulla pista se stesso e la sua espressione artistica. Un Morgan oltre Morgan, diverso dall’immagine che ci ha proposto negli anni e proiettato verso qualcosa di più grande. Oltre lui e, forse, oltre i preconcetti sviluppati da parte del pubblico che l’ha spesso etichettato come quello che molla.

Il supporto di Asia Argento

A sostenere il suo bel percorso a Ballando è stata anche la sua ex compagna, Asia Argento, dalla quale ha avuto la sua prima figlia Anna Lou. I due sono rimasti in buoni rapporti nonostante le tante incomprensioni e continuano a sentirsi costantemente. L’attrice romana, sentita da Chi, ha dichiarato: “Ogni tanto ci scriviamo dei messaggi, ci scambiamo opinioni su idee artistiche. Lo sto seguendo: è un ballerino strepitoso, molto meglio di quanto lo sia stata io quando ho partecipato alla trasmissione nel 2016. Faccio il tifo per lui”.

Quella di Novella 2000 è comunque un’indiscrezione. Il lavoro richiesto ai concorrenti di Ballando con le stelle è certamente molto duro, quindi potrebbe essere solo un momento di stanchezza passeggero. Sarebbe un peccato se Morgan lasciasse proprio adesso che il gioco si sta facendo più interessante, con le difficoltà sempre maggiori della competizione.

Mietta torna in gara

Intanto, Mietta ha superato il Covid e si è negativizzata. L’artista può così tornare in pista insieme a Maykel Fonts. I due hanno partecipato solo alla prima puntata del programma, prima di interrompere a causa della positività della concorrente che ha determinato il fermo alla sua gara.

Milly Carlucci può così tirare un sospiro di sollievo e riavere tutti i concorrenti in pista così come li ha scelti. Al Bano, purtroppo, è destinato a rimanere in stand-by fino allo spareggio, per permettere a Oxana Lebedew di guarire dall’infortunio che al piede che l’ha colpita e che l’ha costretta a lasciare la gara.