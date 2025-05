Chi è Aydan Nix, la sorella “segreta” di Bella e Gigi Hadid

Fonte: Getty Images Gigi e Bella Hadid

Le supermodelle Gigi e Bella hanno recentemente rivelato di avere una sorellastra, rimasta finora sconosciuta al pubblico. Si tratta di Aydan Nix, 23enne con la passione per la moda. L’annuncio, rilasciato dalle sorelle al Daily Mail il 29 maggio, ha svelato i dettagli di una scoperta inaspettata che ha ampliato ulteriormente la loro già numerosa famiglia.

La scoperta e l’accoglienza in famiglia

Aydan Nix è la figlia di Mohamed Hadid, il magnate immobiliare e padre di Gigi, Bella e Anwar Hadid, e di Terri Hatfield Dull. La sua nascita è avvenuta dopo una “breve storia d’amore” tra i due, dopo il divorzio tra Mohamed e Yolanda Hadid nel 2001.

Secondo la dichiarazione delle sorelle Hadid, Aydan è nata e cresciuta in Florida, dove ha vissuto con “l’uomo che conosceva con amore come suo padre fino alla sua improvvisa scomparsa, avvenuta quando lei aveva 19 anni”. Dopo questo tragico evento, spinta dalla curiosità, la ragazza ha deciso di fare un test del DNA e i risultati del test avrebbero rivelato, appunto, il suo “legame biologico” con i figli di Mohamed Hadid.

Gigi e Bella hanno raccontato di aver conosciuto Aydan per la prima volta alla fine del 2023 e che da quel momento l’hanno “accolta a braccia aperte”. “Ha trascorso del tempo con tutti noi, incluso nostro padre, e abbiamo apprezzato questa inaspettata e meravigliosa aggiunta alla nostra famiglia“, hanno dichiarato, sottolineando di aver avuto “molte conversazioni aperte e amorevoli” con Aydan su come sostenerla e proteggerla. Sin da subito hanno voluto rispettare la sua privacy e il suo diritto all’anonimato.

Il rapporto con il padre

Il Daily Mail ha riportato che la relazione tra Mohamed Hadid e Terri Hatfield Dull si è conclusa prima che quest’ultima scoprisse di essere incinta di Aydan. Sebbene il magnate avesse sempre saputo dell’esistenza della figlia minore, pare non le abbia fornito alcun sostegno economico.

Una fonte vicina alla famiglia ha descritto il rapporto tra Mohamed e la sua sesta figlia come “cordiale e gentile”, basato sul “rispetto reciproco” ma anche sulla “discrezione”. Sempre il Daily Mail ha aggiunto che Mohamed avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di laurea di Aydan alla Parsons School of Design, ma che avrebbe annullato la sua presenza circa una settimana prima.

Aydan Nix, anche lei nel mondo della moda

Come anticipato, Aydan Nix ha 23 anni e condivide con le sorelle Bella e Gigi la passione per il mondo della moda. Laureata alla prestigiosa Parsons School of Design, mira a intraprendere una carriera come designer, stilista e influencer nel settore. La sua formazione in una delle scuole di moda più rinomate al mondo suggerisce un certo talento, caratteristica che potrebbe portarla a seguire le orme delle celebri sorelle, anche se “dietro le quinte” del fashion system.

La famiglia Hadid è già numerosa. Mohamed Hadid condivide con l’ex moglie Yolanda Hadid i figli Gigi, Bella e Anwar, ma ha anche altre due figlie, Marielle e Alana, nate dal primo matrimonio con Mary Butler. L’arrivo di Aydan aggiunge un altro capitolo inaspettato alla storia di questa influente dinastia nel mondo della moda e degli affari.