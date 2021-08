Aurora Ramazzotti splendida in bikini come mamma Michelle Hunziker

editato in: da

Vip in bikini 2021: le foto più belle delle star

Buon sangue non mente. È proprio il caso di dirlo ammirando in tutto il suo splendore Aurora Ramazzotti negli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Una giovane sirena in bikini, bella come mamma Michelle Hunziker, dalla quale ha ereditato il fisico asciutto ma anche il carattere forte e la prorompente simpatia.

“Off📵con le ragazze👭🏼”, questa la didascalia del post che accompagna quattro scatti che immortalano un felice pomeriggio al mare in compagnia delle sue amiche di sempre. Un divertente giro in acquascooter, un bagno di sole a bordo di una barca ma soprattutto un bikini mozzafiato che mette in risalto le sue forme.

Un look estivo all’insegna della semplicità, ma al contempo sexy e audace: Aurora indossa una fascia che forma una piccola rouche sul decolleté, abbinata a uno slip a vita alta dello stesso colore blu petrolio. Il modello perfetto per chi (come lei) è ancora un po’ indietro con l’abbronzatura e vuole evitare che restino impressi sulla pelle i poco estetici segni delle bretelle sulle spalle.

Aurora fa tendenza, non possiamo negarlo. Ma soprattutto ci fa sognare ogni volta che condivide sui social un post per raccontare attimi di ordinaria felicità (e relax) con le persone a cui vuole bene. Un pomeriggio al mare con le amiche è impagabile e ti scrolla di dosso tutto lo stress e le brutture accumulate durante l’anno. Insomma, un vero toccasana per una giovane come lei.

Guardando le immagini della splendida Aurora, la mente non può che andare a mamma Michelle. I loro look sono perfettamente in linea, dal momento che anche la conduttrice si mostra con costumi da bagno (principalmente bikini) di ogni fattura e colore, sfoggiando un fisico sportivo a dir poco perfetto. Che, ammettiamolo, a 44 anni è davvero invidiabile.

Del rapporto con il proprio corpo Aurora Ramazzotti ha fatto un vero e proprio cavallo di battaglia, complici anche gli insegnamenti trasmessi da mamma Michelle. Se è vero che da una parte avere un fisico scolpito richiede esercizio (e qualche sacrificio), dall’altra Aurora è una paladina del body positive e non perde occasione per rivolgere alle sue fan messaggi che ne incrementino l’autostima.

Aurora spesso ironizza sul suo corpo, proprio perché libera da inutili pregiudizi. E a noi non resta che ammirare questa giovane e splendida guerriera che spende le sue energie per tante (giuste) battaglie.