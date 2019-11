Aurora Ramazzotti, lo sfogo: “Non sono una raccomandata”. E non parla della lite con Marica

Aurora Ramazzotti può ritenersi fortunata: ha due genitori che, nonostante i problemi intercorsi tra loro in passato, la amano incondizionatamente. Essere figlia di artisti, però, ha anche un lato negativo. Spesso, infatti, Aurora, che ha un grande successo sui social e ha partecipato a diversi progetti televisivi, è stata accusata di essere una raccomandata.

La Ramazzotti, così, si è lasciata andare su Radio 2, nel programma radiofonico I Lunatici, ad un lungo sfogo in cui ha raccontato anche il rapporto con la famiglia e con Goffredo Cerza, suo compagno da circa tre anni. Di mamma Michelle Hunziker, a cui spesso viene ingiustamente paragonata in fatto di bellezza, ipotizzando una sorta di competizione, ha detto:

Parole affettuose anche per papà Eros, che ha recentemente rotto con Marica Pellegrinelli. Con lei, Aurora, aveva instaurato un buon rapporto che, a quanto pare, non esiste più. A portare il gelo tra le due, stando alle indiscrezioni, sarebbe stata la nuova relazione dell’ex moglie del padre. Di lei, però, Aurora evita di parlare.

Il rapporto tra Eros e Aurora, in fondo, è sempre stato estremamente forte, nonostante la fine della storia con Michelle Hunziker. Parlando di lui, la ragazza ha rivelato che tipo di padre è il cantante:

Nonostante due genitori che lavorano, con successo, nel mondo dello spettacolo, Aurora ci tiene a chiarire di non essere una raccomandata:

Ho tanti progetti in cantiere, frequento un’accademia di arte e musica e le mie giornate sono abbastanza piene. Puoi essere raccomandato quanto vuoi, ma se non vali niente non vai avanti. Io sono e sarò per sempre riconoscente di essere nata in una famiglia così. Chiunque può essere raccomandato, nascere in una famiglia di artisti non è una raccomandazione, è un dono.