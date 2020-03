Asia Argento, la confessione dalla Balivo: “Nessun’altro dopo Corona”

editato in: da

Asia Argento è un personaggio che non conosce limiti: o viene estremamente apprezzata, o estremamente criticata. Dietro il suo carattere forte e, talvolta, spigoloso, si nascondono fragilità ed esperienze di vita complicate. Le ha raccontate a Caterina Balivo durante una puntata di Vieni da Me.

Asia Argento ha accolto l’invito di Caterina Balivo nello studio di Vieni da Me e si è raccontata senza filtri, mostrando non solo la sua determinazione, ma anche il suo lato più fragile. Con grande forza, ha ricordato la sua infanzia:

La lettura è la mia infanzia. Era la mia compagna, i libri erano i miei migliori amici, riempivano le mie giornate. Mi hanno formato. Ho letto Moby Dick a 5 anni, era un modo per attirare l’attenzione dei miei genitori. Mia madre lavorava a teatro, spesso non c’era. Io ero una bambina difficile perché volevo molte attenzioni. Era difficile gestirmi.

Anche la vita sentimentale di Asia Argento non è stata priva di momenti difficili. Oltre la nota relazione con Morgan, l’attrice ha avuto un’importante relazione con Anthony Bourdain, morto suicida. Un duro colpo per lei che, alla Balivo, profondamente commossa, ha raccontato:

Che cosa assurda. Ha deciso di interrompere la sua vita. Io ci avevo parlato la sera prima, lui non aveva mai dato segni di depressione. Anzi, ero io che avevo appena passato un periodo terribile dopo Weinstein. Mi chiamavano prostituta. Lui mi è stato molto vicino. Mi è mancata proprio la terra sotto i piedi e non capirò mai. Non lo saprò mai che cosa è successo e cosa portava nel cuore di così atroce. Mi manca.

Dopo Anthony Bourdain, Asia non ha avuto più nessuna storia d’amore, se non una breve, e chiacchieratissima, relazione con Fabrizio Corona. A tal proposito, ha dichiarato:

Dopo un uomo come lui, a parte un piccolo flirt, non ho più avuto nessuno. Sono stata tratta in inganno da quel mattacchione – ha affermato parlando di Fabrizio Corona – ma è durato due-tre giorni. Lui è un bravissimo affabulatore. Non era la persona adatta a me e io non ero adatta a lui. Il mio cuore è pieno, perché ho i miei figli.

Asia, ha partecipato, insieme a Vera Gemma, all’ultima edizione di Pechino Express. La sua avventura, però, si è conclusa prematuramente a causa di un infortunio. Per l’attrice, l’abbandono del reality game è stato un dispiacere:

Se non mi fossi fatta male sarei arrivata fino alla fine. Non so se avrei vinto, ma sicuramente sarei arrivata fino alla fine. Era quella la mia intenzione. Mi sono allenata per cinque mesi. Da quando mi hanno chiesto di fare la trasmissione io, che già mi allenavo, ho iniziato ad allenarmi ancora di più. E poi, però, sono stata 50 giorni a letto per l’infortunio.

Non portare a termine l’avventura di Pechino Express è stato, per Asia, una vera e propria delusione. La determinazione, d’altronde, è la caratteristica che la contraddistingue e per la quale, molte donne, hanno deciso di prenderla come esempio.