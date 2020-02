Asia Argento, il dolore del ginocchio rotto: “Pochi mi sono stati vicino”

editato in: da

Asia Argento ha dovuto abbandonare Pechino Express a causa di un incidente, avvenuto in Thailandia, che le ha provocato la frattura del ginocchio. L’incidente risale a fine ottobre 2019, ma la puntata è andata in onda martedì 18 febbraio 2020: fino a quel momento, l’attrice ha dovuto mantenere il riserbo su quello che le era accaduto.

Adesso che il pubblico ne è venuto a conoscenza, e non senza rammarico, visto che Asia ha saputo conquistare la simpatia di gran parte dei telespettatori, grazie alla sua grinta e determinazione, è arrivato il momento di raccontare i mesi difficili che ha vissuto. E di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Anzi, dal gesso.

Come spesso capita, i momenti di fermo e riflessione forzata, diventano occasione di riflessione e anche di valutazione. Asia, bloccata a letto per 50 giorni, ha scritto un intero nuovo album, ““MUSIC FROM MY BED”. E ha potuto capire, nel suo momento di difficoltà, su chi può veramente contare.

Asia ha pubblicato una foto sul suo profilo ufficiale Instagram, che la mostra a letto, con “panza e tutore“, come scrive lei stessa, e commentato:

In questa foto di @benassijacopo è racchiuso il mio mood di gran parte degli ultimi mesi. Con la panza ed il tutore. Dopo essermi rotta il ginocchio ed il pollice il 29 ottobre a @pechinoexpress ho passato più di 50 giorni a letto. Pensavo di diventare matta. Per fortuna il mio amico @beatsbyholly mi ha mandato 40 tracce, dalle quali ho estratto 14 nuove canzoni, tutte scritte e registrate nel mio letto. Per questo il mio nuovo album si chiamerà “MUSIC FROM MY BED”. Grazie alle pochissime persone che mi sono state vicino durante quelle giornate interminabili. Sapete chi siete. Vi sarò grata per sempre. Bello poter contare su di voi nel momento del bisogno

Il post di Asia ha raccolto moltissimi commenti positivi, manifestazione di sincero affetto. I follower, nell’augurarle di essere guarita al meglio, esprimono tutta la loro stima in un concorrente giudicato combattivo e determinato. Non manca qualche critica, ma nel complesso l’attrice è stata promossa a pieni voti. Lo stesso consenso che Asia aveva raccolto ai tempi della sua breve esperienza come giudice a X Factor, in cui il pubblico aveva apprezzato la sua competenza musicale, unita a una sana “cazzimma”. Peccato che Asia, per motivi che non dipendono mai dalla sua volontà, si ritrovi ogni volta a dover abbandonare queste esperienze, che più di interviste, apparizioni pubbliche o ospitate televisive, raccontano al meglio la sua personalità. E in rete, molti chiedono a gran voce una nuova partecipazione a Pechino per il prossimo anno.