Arisa, nuovo look per Sanremo: le foto su Instagram

Arisa: dal corto al rasato, alla parrucca. I mille cambi di look

Corti, lunghi e a caschetto, fino all’aggiunta di qualche ciocca molto più chiara: Arisa cambia look ai capelli abbastanza di frequente, sperimentando sia nel colore che nelle lunghezze, e i fan sono abituati e l’apprezzano in tutte le sue affascinanti versioni.

Non da ultima quella che l’artista ha postato nelle Stories su Instagram in cui si mostra in una versione nuovissima. Che sia l’acconciatura con cui la cantante e professoressa di Amici ha scelto per presentarsi sul palco dell’Ariston?

Potrebbe essere proprio così, ma intanto – nell’attesa di vederla in gara nella prossima edizione della kermesse canora – i tanti fan hanno potuto ammirare la cantante nella nuova versione con i capelli lunghi nelle Stories pubblicate sul profilo Instagram.

Arisa al momento non ha ancora pubblicato una fotografia del nuovo look, l’ultima caricata la vede con i capelli sempre corti e tagliati a caschetto, come ormai ci aveva abituati da un po’ di tempo, però tirati all’indietro e che lasciano scoperto il suo volto.

Nelle storie, invece, ha mostrato il nuovo stile: capelli lisci sotto le spalle, in cui si possono continuare a vedere le ormai tradizionali ciocche chiarissime che sfoggia da un po’ di tempo.

Arisa da quest’anno è una delle tre insegnanti della cattedra di canto della ventesima edizione di Amici, dove si sta facendo apprezzare dal pubblico. Insieme a lei nello stesso ruolo vi sono anche Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Presto la vedremo anche al Festival di Sanremo dove sarà tra i 26 big in gara che si contenderanno la vittoria della nuova edizione della kermesse. Rosalba Pippa si presenterà sul palco con la sua voce inconfondibile per interpretare il brano Potevi fare di più. Per lei non si tratta del primo Festival, in passato ha già partecipato diverse volte. Due le vittorie: la prima con la canzone Sincerità nella categoria nuove proposte nel 2009, la seconda nel 2014 quando ha gareggiato tra i big con il brano Controvento.

Arisa nel tempo ha dato prova di avere una voce inconfondibile e di sapersi distinguere con cambi di look capaci di dettare la moda. Solo di recente aveva aggiunto al caschetto scuro, corredato di frangetta, alcune ciocche di capelli chiarissimi. Ora, a quanto pare, ha optato per le extension per mostrarsi nuovamente con i capelli lunghi. Ed è bellissima.