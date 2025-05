Arianna Cirrincione, chi ha creato il suo abito da sposa

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Arianna Cirrincione

Il giorno più bello di Arianna Cirrincione ha avuto una sola protagonista, oltre all’amore: l’abito da sposa. O meglio, gli abiti. Perché la modella e influencer ha scelto di sorprendere due volte, fasciandosi in due creazioni che hanno incantato il pubblico e infiammato i social. Nulla è stato lasciato al caso: dalla seta tagliata in sbieco al drappeggio che danza sulla schiena, tutto racconta la sua storia. Quella di una donna romantica, elegante, contemporanea. Proprio come il suo sì.

Arianna Cirrincione, il primo abito: scultoreo, sofisticato, couture

Indossato per la cerimonia nella tenuta di Valle di Badia, in Toscana, il primo abito Pronovias è una creazione d’atelier che toglie il fiato. Modellato sul corpo con una perfezione quasi scultorea, il vestito è realizzato in raso di seta tagliato in sbieco, un tessuto che aderisce con delicatezza alle curve e riflette la luce con una morbidezza quasi liquida. Lo scollo a cuore, puro e romantico, regala equilibrio a un corpetto lavorato con stecche interne e gros grain esterno, in modo che ogni elemento strutturale sia perfettamente nascosto.

Fonte: Ufficio Stampa Pronovias

Ma il dettaglio che più conquista è il drappeggio sul retro: una fascia fluida, che scende a cascata dalla schiena lasciata scoperta in un raffinato gioco di tulle trasparente. La silhouette a sirena si apre infine in uno strascico regale, che nelle foto appare come un prolungamento naturale del corpo della sposa. Ogni cucitura, ogni plissé, ogni curva racconta le 40 ore di lavoro artigianale impiegate nel laboratorio di Barcellona per creare questo piccolo capolavoro. Un abito che non segue semplicemente le tendenze bridal 2025, ma le detta.

Il secondo abito: sensualità moderna e voglia di ballare

Quando è arrivato il momento della festa, Arianna ha lasciato spazio a una seconda trasformazione. Il look è firmato sempre Atelier Pronovias, ma stavolta si tratta di un modello della collezione Privée, chiamato Amya. L’abito originale è stato modificato su misura per l’occasione, con lo strascico accorciato e il taglio reso più pratico, ma senza rinunciare a una forte componente fashion.

Fonte: Ufficio Stampa Pronovias

Il vestito è interamente ricamato con una pioggia di applicazioni tridimensionali, in rilievo su una base nude trasparente, che creano un effetto pelle scintillante. Il risultato? Un look più sensuale e dinamico, ma perfettamente coerente con lo stile della sposa: sempre elegante, mai eccessiva. Perfetto per brindare, per ballare, per ridere. In una parola: perfetto per vivere.

Nel dettaglio delle immagini si notano la costruzione sartoriale del bustino, la lavorazione floreale del tulle e la brillantezza delicata delle paillettes tono su tono che donano luce al volto di Arianna, illuminato da un make-up radioso e dall’acconciatura sciolta a onde. Niente tiara, niente velo: solo la potenza della semplicità curata.

Fonte: Ufficio Stampa Pronovias

Una coppia, una favola (e uno stile che parla d’amore)

A fare da cornice a questo sogno sartoriale, una cerimonia intima immersa nel verde delle colline pisane. In prima fila, ovviamente, la piccola Allegra, la figlia di Arianna e Andrea, nata nel febbraio del 2024 e diventata già protagonista nel suo mini-abito bianco con coroncina floreale. È stata lei a portare le fedi, dando ufficialmente inizio alla favola.

Arianna Cirrincione, classe 1995, ha costruito negli anni una solida carriera da influencer e modella, collaborando con i principali brand del mondo beauty e fashion. Il suo profilo Instagram conta oltre un milione di follower ed è lì che ha documentato i preparativi del matrimonio, mostrando bouquet, inviti, dettagli, ma anche momenti buffi – come gli scatti con un pupazzo di Pikachu o con Andrea che le afferra le scarpe con i denti – a conferma di quanto il giorno del sì sia stato anche un momento di leggerezza e complicità.