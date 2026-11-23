Antonio Maria Catalani, in arte Holaf, è il nuovo amore di Ema Stokholma: il passato a Ballando con le Stelle e la carriera nell'arte

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Getty Images Antonio Maria Catalani

Antonio Maria Catalani è il nuovo amore di Ema Stokholma. La dj e conduttrice ha ritrovato l’amore accanto all’ex concorrente di Ballando con le Stelle, pittore e street artist di fama mondiale.

Chi è Antonio Maria Catalani, Ballando con le Stelle e la carriera di pittore

A rendere ufficiale l’amore uno scatto pubblicato su Instagram proprio da Antonio Maria Catalani. L’artista – conosciuto con il nome di Holaf – ha infatti postato sul suo profilo un carosello di foto. In diversi scatti vediamo le opere dello street artist e di spalle Ema Stokholma, sino ad una foto in cui i due si scambiano un tenero bacio.

L’ufficialità della relazione è arrivata dopo che i due erano stati avvistati insieme qualche settimana fa durante la cerimonia di apertura del Festival del Cinema di Roma. In seguito erano apparsi mano nella mano anche alla mostra “Corpi Speciali” di Luigi & Iango allestita alla GNAMC di Roma.

“Sono fidanzata da pochi mesi, fa il pittore”, aveva ammesso Ema Stokholma lo scorso agosto. Un mistero che la stessa dj ha scelto di svelare, mostrandosi insieme al pittore e artista.

Classe 1988, Antonio Maria Catalani è originario di Roma e arriva da una famiglia celebre, con numerosi artisti. Suo nonno infatti era un famoso restauratore e pittore, mentre sua madre, medico di professione, era anche lei un’artista. Cresciuto nell’ambiente dell’arte da autodidatta, Antonio Maria Catalani ha lavorato per anni come modello, scegliendo poi di abbandonare le passerelle per dedicarsi alla pittura, sua grande passione.

In molti lo ricorderanno per la sua esperienza televisiva a Ballando con le Stelle dove sbarcò nel 2020, gareggiando in coppia con Tove Villför. La storia d’amore con Ema Stokholma sarebbe iniziata nel 2026 e sarebbe stata tenuta segreta sino ad oggi.

Gli amori di Ema Stokholma

In passato la dj era stata legata a Gemitaiz. La storia d’amore con il produttore discografico e rapper era durata per due anni, terminando nel 2018. Dopo l’addio Ema aveva definito quella relazione come bellissima, ma complicata.

Dal 2022 al 2023, la conduttrice era stata legata al ballerino Angelo Madonia. Un amore nato dopo la partecipazione della Stokholma a Ballando con le Stelle dove aveva gareggiato proprio in coppia con Madonia.

La coppia aveva iniziato da subito una convivenza, poi l’addio, arrivato dopo appena un anno. “Dopo un anno trascorso insieme, le nostre diversità caratteriali sono venute fuori e certi aspetti di Angelo non mi sono piaciuti – aveva confessato lei -. La gelosia è stata tra i problemi, ma non si è trattato dell’unico problema. Con il tempo ho capito che non siamo compatibili”.

In seguito, ospite a Verissimo, la Stokholma aveva confidato a Silvia Toffanin: “Da quest’ultima relazione ho imparato che da soli si sta benissimo. È stata tosta uscirne, perché quando accogli in casa una persona, la sua vita, il suo passato, le fai spazio, poi è difficile riprendersi quello spazio”.

Oggi Angelo Madonia è legato a Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, mentre Ema ha ritrovato la felicità con il suo Holaf.