Antonella Clerici, abito lungo e tacchi rossi per la finale dello Zecchino D’Oro

editato in: da

Una serata all’insegna della musica e del divertimento, in compagnia di Antonella Clerici e di Carlo Conti: è la finale dello Zecchino D’Oro, in diretta su Rai1. Dopo tre splendidi pomeriggi trascorsi ad ascoltare le canzoni in gara, questa sera abbiamo potuto rivivere tutte le grandi emozioni concentrate in poche ore. Fino al momento finale in cui è stata decretata la vittoria di Acca, il brano cantato dalla piccola Rita Longordo.

La 62esima edizione dello Zecchino D’Oro ha visto una giuria d’eccezione. A votare le canzoni, oltre ad una selezione di piccoli giurati in erba, anche grandi nomi del mondo dello spettacolo: Stefano De Martino, Claudia Gerini, Ficarra e Picone, Luciana Littizzetto, Laura Chiatti e Giovanni Allevi. Non sono mancati gag e siparietti comici, così come la speciale esibizione dei French Twins, gli illusionisti francesi che hanno incantato grandi e piccini.

Naturalmente, protagonista della serata è stata tanta buona musica. Quella degli ospiti che hanno partecipato alla finale dello Zecchino D’Oro, come Benji e Fede, con il loro travolgente successo estivo, e Alberto Urso, che ha intonato un classico canto natalizio assieme al Piccolo Coro dell’Antoniano. Ma anche e soprattutto quella dei giovanissimi talenti che hanno portato in gara simpaticissime canzoni. Sono stati 12 i piccoli concorrenti che si sono sfidati a colpi di musica e simpatia, suscitando emozione e un pizzico di tenerezza tra il pubblico.

La regina della serata è stata Antonella Clerici, che proprio alla guida del concorso canoro dedicato ai più piccini è tornata in televisione in grande spolvero. Dopo aver concluso la sua stagione al timone di Portobello, la conduttrice era rimasta lontana dal piccolo schermo. Un periodo lunghissimo, per tutti coloro che erano abituati a seguirla quotidianamente ai tempi de La Prova Del Cuoco. Per questo la Rai le ha affidato lo Zecchino D’Oro, un compito portato a termine con grande successo.

La Clerici, radiosa con un lungo abito color oro ricco di paillettes luminose e décolleté rosse, ha fatto dunque ritorno sul palco. È stata una splendida padrona di casa, affiancata da un grande professionista come Carlo Conti. La loro è stata una coppia perfetta, che ha saputo creare la giusta atmosfera e gestire benissimo i tanti piccoli ospiti che hanno calcato il palco.