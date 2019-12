Antonella Clerici risponde alle polemiche: “Voglio solo fare il mio lavoro”

editato in: da

Per Antonella Clerici si prospetta un nuovo anno all’insegna della serenità e del lavoro. La presentatrice, infatti, dopo momenti molto duri dal punto di vista professionale, sta per prendersi la sua rivincita. Sui social, però, ha ricevuto qualche critica di troppo. Così, ha deciso di rispondere con fermezza.

Dopo una lunga assenza, Antonella Clerici torna alla guida di un programma Rai. Condurrà, infatti, la nuova edizione di Ti Lascio una Canzone. Con molta probabilità, inoltre, sarà presente al Festival di Sanremo, anche solo per un’ospitata: “Andrò a trovare Amadeus”, ha infatti affermato. A commentare il momento particolarmente positivo è proprio lei, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, al quale ha dichiarato:

Sarà l’anno della mia riscossa.

Per lei, numerosi complimenti ed in bocca al lupo da parte di fan e colleghi. Tra i commenti piacevoli e di sostegno, però, spicca anche qualche dura critica, che non è sfuggita alla Clerici. La conduttrice, così, ha voluto rispondere direttamente alle polemiche. Un utente, infatti, le ha scritto sul suo profilo Instagram:

Hai mollato tu un programma di successo. Ora che hai visto la crisi vuoi tornare perché in campagna ti annoi. Pensaci bene la prossima volta.

Un commento al vetriolo che non passa inosservato, ma dal quale la Clerici non si è lasciata intimorire. Ha, così, deciso di non lasciar perdere e di replicare direttamente, con umiltà ed educazione:

Non mi annoio e non voglio tornare a tutti i costi. Ho un contratto da rispettare e lo onorerò da professionista quale sono. Le chiacchiere e i pettegolezzi non mi interessano ne’ li leggo.

A chi, poi, ha ipotizzato che fosse stato il giornalista che ha condotto l’intervista a mal interpretare le sue parole, Antonella Clerici ha risposto:

No, non ha sbagliato il giornalista! Io voglio solo fare quello che il mio contratto e il mio lavoro mi chiede. Non smanio e non mi annoio. Con affetto.

Con queste poche parole, Antonella Clerici ha dimostrato di essere pronta a tornare alla conduzione di un programma Rai con grinta, determinazione e, soprattutto, grande professionalità. Le critiche e le polemiche non la spaventano ed ha intenzione di affrontarle una per una. Il 2020, insomma, sarà veramente l’anno della sua riscossa.