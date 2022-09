Antonella Clerici non si sposa con Vittorio Garrone, il motivo dietro questa decisione

Antonella Clerici, non sposa Vittorio Garrone

È inziata la nuova stagione televisiva per Antonella Clerici che è tornata alla guida del cooking show È sempre mezzogiorno e mentre gli impegni lavorativi la riportano sul piccolo schermo, la conduttrice ha confessato il motivo dietro la decisione di non sposarsi con lo storico compagno Vittorio Garrone.

Antonella Clerici, perché non sposa Vittorio Garrone

All’inizio di agosto i rumors li davano vicini alle nozze, ma del resto per Antonella Clerici e Vittorio Garrone non è la prima volta che questo accade. Coppia solidissima e molto innamorata, i due vivono da tempo in una casa immersa nel verde dei boschi ad Arquata Scrivia, insieme alla figlia di lei Maelle. Sempre lontani dai riflettori, qualche volta la conduttrice si è lasciata andare a parole importanti in merito al sentimento che li lega. E proprio di recente, in un’intervista rilasciata a Gente, è tornata a parlare di loro due e del motivo per il quale non si sposeranno. “Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti – ha affermato la conduttrice – . Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”.

Quindi, nonostante i gossip li dessero prossimi alle nozze, a quanto pare il matrimonio non sarebbe nei piani della coppia. Le parole di Antonella Clerici in merito sono state molto chiare.

Questo, però, non significa che il loro amore non sia speciale. In passato lei aveva parlato di Vittorio Garrone affermando: “Sono convinta che lui è l’uomo con cui non solo invecchierò, ma che non lascerò mai”. Parole importanti che raccontano di un legame unico e molto solido.

In passato Antonella Clerici è già stata sposata due volte. La prima con lo sportivo Pino Motta, i due si sono separati nel 1991, la seconda volta con Sergio Cossa, fino al 2003.

Antonella Clerici, dopo la pausa estiva il ritorno in tv

Dopo qualche mese di relax e vacanza, Antonella Clerici è tornata agli impegni televisivi: dal 12 settembre, infatti, ha ripreso il via È sempre mezzogiorno. E questa è la terza edizione del programma: è stata lei stessa a spiegarlo attraverso il suo profilo Instagram con il tipico entusiasmo che la contraddistingue. La presentatrice ha scritto, a corredo di un video pubblicato sul social: “Canterete la sigla assieme a me a mezzogiorno? Vi aspetto alle 12! Fino al 2 giugno, dal lunedì al venerdì, come un anno scolastico, in cui passeranno tanti piatti, succederanno tante cose! Insomma, racconteremo la vita attraverso la cucina! Io sono pronta, e voi?”.

Nella sua lunga carriera televisiva Antonella Clerici ha condotto numerosi programmi consacrati al successo. Indimenticabile, ad esempio, è stata La prova del cuoco: anche quello un programma di cucina in onda nella mattinata di Rai 1. E poi Ti lascio una canzone, il remake di Portobello, il Festival di Sanremo e The Voice Senior solo per citare alcuni dei suoi lavori in tv.

Ora è tornata a tenere compagnia su Rai 1 con È sempre mezzogiorno.