Anna Tatangelo mamma dolcissima su Instagram, la dedica al figlio: “Mi hai reso e mi rendi una persona migliore”

Anna Tatangelo dopo l’addio a Gigi D’Alessio: su Instagram è sempre più bella

Orgogliosa e felice, Anna Tatangelo non nasconde l’emozione: quella di una mamma che vive insieme al figlio un passaggio importante della vita.

Con una lunga dedica e alcune bellissime immagini, Lady Tata ha celebrato su Instagram la Prima Comunione del figlio Andrea, nato dalla lunga relazione avuta con il cantante Gigi D’Alessio.

E sono parole piene di gioia: quella di una mamma che vede il figlio diventare ogni giorno più grande e che raccontano quanto la cantante scinda la vita reale da quella legata alla sua professione.

“Esiste Instagram, esistono i palcoscenici, i giornali, esiste chi parla e non mi conosce…poi esiste la real Life, esisti tu. Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso… Oggi è un giorno importante, oggi ti guardo e vedo un ometto crescere, un ometto a cui sono grata, perché mi ha cambiato la vita…me la riempi di coccole, di sorrisi, e sai calmarmi anche quando a volte penso di sbottare, riesci col tuo sguardo a fermarmi e a farmi riflettere. Stai diventando grande Andrea, vedo in te una grande sensibilità e questa cosa mi fa felice! Posso solo dirti che mamma per te ci sarà sempre e che farò sempre di tutto per vederti sorridere e per sorridere insieme a te. Ti amo più della mia vita! Auguri amore mio!”.

Una dedica dolcissima e piena di emozione di mamma Anna Tatangelo, per il suo Andrea che a marzo ha compiuto dieci anni. La cantante di Sora non è solita parlare troppo della sua vita privata sui social, ma nelle occasioni importanti non rinuncia a scrivere pensieri profondi da dedicare ai suoi affetti.

E per la Comunione di Andrea non sono mancati gli auguri non solo dei fan, ma anche di tanti colleghi e vip, tra cui spicca quello di Nek che ha festeggiato insieme alla famiglia la comunione della figlia.

Anche Gigi D’Alessio ha dedicato parole speciali al figlio Andrea. In un post su Instagram, corredato da una bella immagine insieme, ha scritto: “Il mio cucciolo oggi ha ricevuto un grande dono, la medicina per la vita eterna. La sua prima comunione. Che Dio possa guidarti sempre nel cammino della vita. Auguri vita mia”.