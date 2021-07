Anna Tatangelo, il suo abito a sottoveste fa tendenza. E prende le distanze dalla D’Urso

editato in: da

Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo condivide su Instagram alcune foto e il suo abito a sottoveste nero diventa il trend dell’estate. D’altro canto, solo lei lo sa indossare con il giusto mix di eleganza, stile e sensualità.

Ma la cantante di Sora non è solo una trendsetter. A fine maggio ha lanciato il suo nuovo album, AnnaZero (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), è andata in vacanza per la prima volta con suo figlio ma senza Gigi D’Alessio e prende le distanze da Barbara D’Urso in vista del suo nuovo programma a settembre, Scene da un matrimonio.

Anna Tatangelo racconta la sua estate su Instagram. Dopo il costume intero, lascia di nuovo senza fiato con un lungo abito nero a sottoveste, dalla stoffa lucida. Si tratta di uno dei più classici modelli, pratici e perfetti per l’estate. Un capo versatile, ideale per una cena o un party al mare, che non ha bisogno di accessori complicati per definire il look. E malgrado la sua essenzialità, non pecca di raffinatezza.

Morbido e avvolgente nello stesso tempo, l’abito della Tatangelo punta sul décolleté scolpito. Lei lo indossa senza collane, coordinandolo semplicemente con un paio di orecchini stilizzati e qualche bracciale. Le foto sono molto apprezzate dai follower che si precipitano a complimentarsi con lei. “Meravigliosa” e “stupenda” sono gli aggettivi più utilizzati per descriverla.

Intanto, in una intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Anna Tatangelo racconta dei suoi impegni autunnali. A settembre la vedremo come conduttrice di Scene da un matrimonio, il programma che negli anni Novanta era condotto da Mengacci. La trasmissione andrà in onda la domenica pomeriggio al posto di Barbara D’Urso e questo aveva scatenato polemiche e rumors circa rivalità e preferenze.

La Tatangelo ha però voluto subito fare chiarezza prendendo le distanze da tali critiche e precisando che non si tratta affatto di una sostituzione. “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti”. E poi ha ribadito: “Non mi piacciono affatto le polemiche”.

In attesa di vederla in tv, Anna si sta godendo le vacanze, per la prima volta da sola con suo figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio. “Finalmente sono andata in vacanza da sola con mio figlio, non era mai successo prima. E a ottobre, se possibile, andremo a Disneyland Parigi, glielo avevo promesso già due anni fa”.