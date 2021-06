Amici, Rosa Di Grazia rompe il silenzio su Deddy

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Rosa Di Grazia rompe il silenzio su Deddy e svela perché la storia non è continuata dopo Amici. Ormai è ufficiale: la ballerina e il cantante si sono detti addio. A raccontarlo è stata proprio l’ex concorrente dello show di Maria De Filippi che nelle ultime settimane aveva sempre rifiutato di rispondere alle domande sulla sua love story.

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato – ha scritto la ballerina su Instagram -. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante”.

Rosa ha spiegato che la storia d’amore con Deddy è terminata dopo la fine di Amici. “Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato – ha chiarito . Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente. Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”.

Poi l’appello ai fan che hanno sempre sostenuto la coppia: “Vi chiedo quindi semplicemente di voltare pagina così come ho fatto io. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo. Grazie per l’affetto incondizionato ed il supporto che mi date ogni giorno. Sono pronta a “ricominciare da me”!”.

Che qualcosa si fosse rotto fra i due era ormai chiaro. Dopo la finalissima di Amici (e la vittoria di Giulia Stabile) il cantante e la ballerina non erano stati più avvistati insieme. Deddy, ospite di Verissimo, aveva parlato al passato della storia d’amore, alimentando i dubbi dei fan. Poi l’annuncio dell’addio, arrivato a un mese dalla fine del programma.