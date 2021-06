Amici, Rosa spiega perché non parla di Deddy

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Dopo la fine di Amici e i tanti interrogativi sulla loro love story, Rosa spiega perché non parla di Deddy. Terminata l’avventura nello show di Maria De Filippi la ballerina e il cantante non sono più stati avvistati insieme. La storia d’amore, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già terminata, come aveva lasciato intendere proprio Deddy nel corso di un’intervista a Verissimo.

“Sono stati momenti bellissimi quelli che abbiamo vissuto insieme – aveva confidato a Silvia Toffanin, parlando al passato della storia d’amore con Rosa -. Ha reso il mio percorso decisamente più leggero. C’è stato un momento nella casetta in cui non avevo l’appoggio di nessuno, solo il suo. Mi ha aiutato tante volte. È stato bello”.

Rosa, che non si è mai espressa sul legame con Deddy, in questi giorni ha ricevuto moltissime domande da parte di utenti Instagram che vorrebbero sapere se i due stanno ancora insieme. “Originali queste domande, sembrano tutte uguali!”, ha commentato nel corso di una diretta con Martina Miliddi. Poco dopo ha pubblicato un messaggio in cui ha tentato di spiegare i motivi del suo silenzio riguardo Deddy e il loro amore. “Il mio deviare determinati argomento, sebbene leciti, è legato al fatto che preferisco affrontarli in prima persona a tempo debito – ha detto -. Sono qui per parlare di me e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno e ciò che di bello il futuro mi riserva”.

L’edizione 2021 di Amici aveva portato alla nascita di diverse coppie. Se quella formata da Deddy e Rosa sembra ormai terminata, Sangiovanni e Giulia continuano a frequentarsi anche lontano dai riflettori. “Per me è stato strano non averla vicino – ha spiegato il cantante al settimanale DiPiù -. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta. Quello spazio e libertà adesso non li voglio più. Quando è finito Amici è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima – ha raccontato l’artista -. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega”.

Destino diverso per Aka7even e Martina che si sono lasciati nel corso della trasmissione. Oggi lei è legata a Raffaele Renda, ex concorrente di Amici.