Amici, Sangiovanni confessa: “Il rapporto con Giulia è cambiato...

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

Dopo Amici, Sangiovanni svela come il rapporto con Giulia sia cambiato. I due ragazzi, abituati a stare insieme tutto il giorno, hanno dovuto affrontare una nuova realtà. Lontano dai riflettori, il cantante e la ballerina hanno dovuto trovare un nuovo equilibrio. “Per me è stato strano non averla vicino – ha spiegato Sangiovanni al settimanale DiPiù -. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta. Quello spazio e libertà adesso non li voglio più”.

La fine di Amici di Maria De Filippi ha inevitabilmente stravolto anche il rapporto con Giulia: “Quando è finito Amici è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima – ha raccontato l’artista -. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega”. Nella scuola di Canale Cinque quest’anno sono nati diversi amori. Quello di Aka7even e Martina è naufragato durante lo show e oggi lei sta con Raffaele. Anche la love story fra Deddy e Rosa è ormai arrivata al capolinea. Gli unici che sono ancora innamorati e felici sono Giulia e Sangiovanni.

La ballerina ha trionfato ad Amici sfidando nella finalissima proprio il fidanzato. “Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è – ha detto Sangiovanni -. Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse. Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice”. La storia d’amore fra la ballerina e il cantante dunque sembra destinata a continuare ancora per molto.

I due sono stati senza dubbi una delle coppie più belle di Amici e Sangiovanni, scoperto da Madame e sostenuto da moltissimi fan, ha conquistato da subito l’affetto di Maria De Filippi. La conduttrice ha creduto da subito nel suo talento e l’ha aiutato a mostrarlo al mondo. “Maria mi ha subito capito – ha svelato -. Lei ha compreso subito chi ero. Io sono un timido, lei è riuscita a tirare fuori le mie fragilità, che maschero bene”.