Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dal 5 all’11 aprile

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Proseguendo col serale, il cerchio si stringe e la gara si fa più intensa e difficile: i guanti di sfida proposti dai prof sono sempre più decisivi mentre i ragazzi pensano ad eventuali strategie da mettere in atto, qualora venissero interpellati per le nomination. Il clima si fa più disteso in casetta, grazie all’irruzione telefonica di Francesca Manzini che, con le sue doti imitative, fa degli scherzi esilaranti agli studenti, coinvolgendoli in prove di ballo e canto improbabili.

Amici 2021, le reazioni alle eliminazioni di Rosa e Tommaso

Nel corso del serale del 3 aprile, Rosa e Tommaso sono stati eliminati. La sfida di Rosa contro Deddy, il suo fidanzato, è stata molto complicata perché entrambi non riuscivano a trattenere l’emozione e il dispiacere di trovarsi l’uno contro l’altro. Pertanto, l’uscita della ragazza dalla casetta non è stata affatto facile; Deddy, in lacrime, non voleva distaccarsi dalla sua amata Rosa. In via eccezionale, Maria e la produzione, concedono alla ballerina di rientrare in casetta per trascorrere l’ultima sera con il giovane cantante, in modo tale che entrambi abbiano il tempo di metabolizzare l’accaduto.

Allo stesso modo, per ragioni diverse, l’eliminazione di Tommaso ha destato grande sconforto tra i ragazzi. Il ballerino ha perso la sfida al serale contro Sangiovanni ed Enula ed è stato salutato con una standing ovation del pubblico, dei suoi compagni e dei tre giudici, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. In particolare, Martina è rimasta turbata dall’uscita del suo caro amico; in lacrime, la ragazza si lascia consolare da Enula.

Amici 2021, i guanti di sfida di canto

La prof Arisa lancia un guanto di sfida tra Raffaele e Aka7even: i due allievi dovranno dimostrare una grande padronanza del palco, cantando e ballando una coreografia realizzata dai professionisti, sulle note di un brano di Katy Perry, Never Really Over. Aka7even mostra il suo disappunto perché crede di non essere in grado di eseguire la coreografia, creata ad hoc dal corpo di ballo; furioso, si scaglia contro la decisione dell’insegnante, dicendo che si trova ad Amici e non al circo. La Pettinelli telefona al suo studente, rassicurandolo, sottolineando che sebbene anche lei non approvi il guanto proposto dalla collega, è giusto fare un tentativo. Lo esorta, poi, a non temere il suo avversario, Raffaele, che “non è certo Beyoncé”.

Arisa passa di nuovo al contrattacco, proponendo un nuovo guanto di sfida che vede protagonisti Tancredi e Sangiovanni; i due cantanti si confronteranno su un pezzo dei Queen dove dovranno mettere in mostra in primis il loro talento nella scrittura, realizzando delle barre.

Anche la maestra Pettinelli fa recapitare un guanto al team avversario che vede contrapporsi, nuovamente, Raffaele e Aka7even su un pezzo acustico dei Passenger. Let Her Go è una canzone minimal che punta tutto sulla leggerezza e sull’emozione e non sui virtuosismi vocali che contraddistinguono le performance di Raffaele.

Quest’ultimo, preso di mira da tutti gli avversari questa settimana, riceve anche il messaggio di Zerbi che lo mette in sfida contro Deddy. Il guanto intende mettere in luce le capacità di scrittura su un brano molto noto, Sorry Seems to be the Hardest Word di Elton John.

Amici 2021, i guanti di sfida di ballo

La prof Celentano fa recapitare in casetta un guanto per Martina contro Serena; a sorpresa, la sfida prevede una coreografia nello stile dell’avversaria, il latino, perché l’insegnante intende dimostrare che la ballerina non eccelle neanche nella sua specialità.

Lorella Cuccarini passa subito all’attacco, rilanciando con una sfida tra Serena e Martina, supportate rispettivamente da Enula e Raffaele; il guanto prevede una coreografia di rumba, accompagnata dal canto sulle note di Versace On the Floor di Bruno Mars. La ballerina Serena si sente penalizzata nel dover preparare due sfide in uno stile che non è il suo e teme di fare una brutta figura.

Amici 2021, le strategie dei ragazzi

In vista della quarta puntata del serale, in onda il 10 aprile, gli studenti ipotizzano le nomination che faranno in caso di vittoria di una delle manches. I ragazzi della squadra Arisa-Cuccarini ipotizzano tre nomi, attuando una strategia che escluda i più forti come Sangiovanni e metta a confronto concorrenti che possano giocarsi fino in fondo la partita: i primi tre nominati ipotetici sono Deddy, Enula, Serena. In caso le nomination fossero due: Deddy ed Enula per il team Zerbi- Celentano, Aka7even e Samuele per la squadra Pettinelli-Peparini. Se il nome da fare fosse solo uno (per ogni team avversario): Deddy e Aka7even.

Analogamente, la squadra Zerbi-Celentano pensa alla propria strategia, decidendo tre possibili nominati: Tancredi, Martina e Alessandro. Qualora i nomi da fare fossero due : Raffaele e Martina, Samuele e Aka7even. Nel caso di una sola nomination: Raffaele, Aka7even.

I ragazzi del team Pettinelli-Peparini decidono di escludere dalle probabili nomination i più forti, per meritocrazia: i primi tre nomi sono Martina, Tancredi e Raffaele. Se le nomination fossero due: Deddy e Serena, da un lato, e Martina e Tancredi, dall’altro. Nell’eventualità di una nomination per squadra: Martina e Serena.

Amici 2021, gli scherzi di Francesca Manzini

Francesca Manzini, imitatrice e comica, conduttrice dell’edizione 2019 di Amici Celebrities, irrompe nella casetta con la sua voce per fare degli scherzi divertenti ai ragazzi. Le prime “vittime” sono Tancredi e Deddy che credendo di essere in collegamento telefonico con Mara Venier, si sottopongono a bizzare coreografie mentre cantano i loro brani. Samuele e Giulia seguono le indicazioni della voce della Manzini che imita Ilary Blasi e vengono coinvolti in particolari prove di danza; il primo esegue una coreografia con un pallone, emulando i gesti di Francesco Totti ,e la seconda balla romanticamente con un cuscino, fingendo sia il suo amato Sangiovanni.

Infine, Enula e Raffaele credono di essere al telefono con Simona Ventura, la quale, con la sua inconfondibile verve, chiede al giovane cantante di esibirsi, seguendo le movenze di Freddie Mercury, impugnando un’aspirapolvere. Enula, invece, viene messa alla prova da quella che lei pensa essere Asia Argento, in un’interpretazione “horror” della canzone Vieni a vivere con me.

Al termini delle esibizioni, i ragazzi vengono convocati in sala prove e lì scoprono che, dietro le voci al telefono, si nasconde un unico volto, quello di Francesca Manzini, la quale, per concludere in bellezza, si diverte con un’imitazione ineccepibile della De Filippi.