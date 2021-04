Amici, polemiche per l’eliminazione di Tommaso: interviene la Cuccarini

editato in: da

Lorella Cuccarini è intervenuta su Instagram per difendersi dalle critiche ricevute sui social dopo l’eliminazione di Tommaso Stanzani da Amici. Il ballerino è stato infatti il primo eliminato della terza puntata del Serale e la sua uscita dal talent show ha suscitato tantissime polemiche.

Sia tra i telespettatori che tra i professionisti la scelta di Arisa e della Cuccarini di mandare in ballottaggio tre tra gli allievi più forti della squadra del duo Zerbi-Celentano è apparsa scorretta. I giudici infatti hanno deciso di sacrificare Tommaso per salvare Enula e Sangiovanni, e così il giovane ballerino, malgrado il suo talento, ha dovuto abbandonare il programma.

Così Lorella Cuccarini ha scritto un lungo post su Instagram per augurare buona Pasqua ai suoi follower e commentare proprio l’uscita del ragazzo dal talent condotto da Maria De Filippi dopo gli attacchi ricevuti sui social.

“Il serale di Amici è un programma pensato per essere una sfida a squadre e ad eliminazione – ha scritto la conduttrice su Instagram -. Noi tutti siamo perfettamente consapevoli di questo meccanismo. Se foste al nostro posto, capireste quanto è difficile, settimana dopo settimana. Sarò onesta: se fossi stata giudice ieri sera, non avrei votato per eliminare Tommaso“.

La Cuccarini ha ammesso di non essere d’accordo con gli altri giudici, ma di avere accettato la loro decisione. E poi ha aggiunto: “Detto questo, criticare in maniera costruttiva è sano e segno di libertà, ma leggere sul web insulti, mancanze di rispetto, per tutti i professionisti del programma o per i ragazzi che partecipano è decisamente triste. E sbagliato”.

L’insegnante di danza ha invitato tutti i fan del programma a fare un tifo corretto. La Cuccarini ha spiegato che un comportamento rispettoso sui social può fare la differenza. E ha concluso scrivendo: “Perché non fare il tifo, sostenendo i preferiti, senza denigrare chi non si ama? (…) Lo dico soprattutto ai giovanissimi. Il nostro atteggiamento sui social può fare la differenza e migliorare notevolmente la qualità del web. Ricordate che nel programma verranno eliminati tutti, tranne uno: il vincitore, che meritatamente conquisterà la vittoria”.

Del resto anche la professoressa di ballo ha perso una dei suoi allievi al termine della puntata: ad uscire, nella sfida finale contro Deddy, è stata proprio la giovane Rosa Di Grazia.