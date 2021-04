Amici 2021, anticipazioni: chi verrà eliminato

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Chi verrà eliminato nella prossima puntata di Amici 2021? Secondo le prime anticipazioni l’appuntamento con il Serale porterà a un colpo di scena. A lasciare la scuola infatti sarà uno fra i concorrenti favoriti per la vittoria: Tommaso Stanzani. Il ballerino, che fa parte della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, è sempre stato indicato come un allievo promettente e pieno di talento.

Secondo quanto riporta il Vicolodellenews però nel corso delle registrazioni sarebbe stato proprio Tommaso a lasciare la scuola, eliminato dalla giuria composta da Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino. Le anticipazioni della terza puntata di Amici 2021 dunque parlano di una eliminazione clamorosa e a sorpresa, che avrebbe sconvolto professori e allievi. Stanzani infatti sarebbe finito al ballottaggio con Alessandro ed Enula, ma non sarebbe stato salvato dalla giuria.

Prima di abbandonare la scuola, Tommaso avrebbe ringraziato tutti per l’opportunità. Arisa l’avrebbe invitato a prendere parte al suo prossimo videoclip, mentre la Celentano gli avrebbe consigliato di continuare a studiare perché ha un grandissimo potenziale.

L’eliminazione di Tommaso arriva dopo settimane di scontri fra i professori di Amici 2021 riguardo la preparazione dei ballerini. Da una parte Alessandra Celentano, che ha sempre giudicato Martina e Rosa inadatte a partecipare al Serale dello show, dall’altra Lorella Cuccarini che ha difeso le due ballerine dalle critiche, accusando la collega di ostacolarle.

Nell’ultima puntata del Serale, la Celentano si era scontrata sia con Lorella che con Stefano De Martino per via dei suoi commenti su Martina e Rosa. “Bisogna dire le cose come stanno, qui nessuno le dice – aveva detto l’insegnante -. È un pensiero mio ma non solo mio. Non si può dire una cosa dura con il sorriso. Non illudere è importante”. La Cuccarini aveva però replicato: “Non bisogna insultare. C’è modo e modo, tu sei abituata a questa arroganza con i giovani. Bisogna pesare le parole. Puoi dire quello che vuoi ma devi pesare le parole”. Della stessa idea l’ex marito di Belen Rodriguez che aveva spiegato: “Penso che onestamente non sia utile dirlo a una ragazza di 20 anni. Si può esprimere un parere positivo o negativo. Non contesto il contenuto ma il modo”.