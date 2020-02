Amici 2020, Maria De Filippi rinuncia ai coach. E spunta il nome di Vanessa Incontrada

editato in: da

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Il serale di Amici 19 inizia il 28 febbraio e pare che Maria De Filippi abbia rinunciato ai coach, ossia ai direttori artistici delle squadre.

Questa almeno è l’anticipazione di Davide Maggio che assicura la novità nel programma di Queen Mary, sottolineando come già due anni fa si era deciso di non avere i coach preferendo due commissioni, una interna coi professori della scuola e una esterna con professionisti del mondo dello spettacolo.

La De Filippi non ha per il momento confermato l’assenza dei coach e a dir la verità la struttura del serale è ancora avvolta nel mistero. Probabilmente verrà tutto svelato nello speciale in onda sabato. Sempre secondo Davide Maggio i direttori artistici saranno sostituite con altre figure. Maria potrebbe riproporre le commissioni oppure puntare su ospiti fissi o giudici speciali.

Tra i nomi in lizza ci sarebbe quello di Vanessa Incontrada. Stando a quanto scrive Diva e Donna l’attrice potrebbe essere uno dei giudici di Amici 2020. Pare infatti che la De Filippi abbia già offerto in passato a Vanessa questo ruolo, ma la proposta non si era mai concretizzata a causa dei suoi impegni lavorativi. Per altro Queen Mary non ha mai nascosto la sua stima per l’attrice spagnola, reduce del successo della fiction Come una madre. Al momento però da entrambe le parti tutto tace.

Intanto circolano voci che Maria De Filippi avrebbe già un altro asso nella manica: Al Bano e Romina. In passato il cantante di Cellino San Marco e la Power sono stati ospiti di Amici, sia in coppia che da soli. Al Bano e Romina sono apparsi insieme in tv a Sanremo 2020 dove hanno presentato il loro primo singolo inedito dopo 25 anni, scritto da Malgioglio. Ma anche in questo caso mancano le conferme.

Resta certo che quest’anno il serale di Amici cambia giorno e finisce di venerdì.