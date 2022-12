Ambra, il nuovo e bellissimo tatuaggio nasconde un significato speciale

Fonte: IPA Ambra, il nuovo bellissimo tatuaggio

Un tatuaggio è un segno indelebile. È qualcosa che si sceglie di avere sulla pelle per sempre. E Ambra ne ha fatto uno nuovo e bellissimo, che nasconde un significato speciale.

Ambra, il nuovo tatuaggio è bellissimo

Lo ha raccontato su Instagram, nelle storie, dove con una foto ha mostrato il nuovo bellissimo tatuaggio.

Ambra ha scelto di farlo in un punto del corpo abbastanza visibile, ovvero l’avambraccio, la linea del disegno è sottile ed elegante e va a comporre il corpo di una donna nuda con quello che sembra un cuore tra le mani.

Una donna libera. Felice. Che appare come l’emblema della fiducia, dell’aprirsi alla vita con il cuore tra le mani.

Ed è stata la stessa Ambra a voler poi raccontare il significato di questo nuovo tatuaggio. Lo ha scritto a margine dalla foto: “Per chi nella vita ci si tuffa, sempre col cuore tra le mani”. E poi ha taggato l’artista di tatuaggi che le ha fatto questo nuovo disegno sulla pelle.

Parole che sembrano rappresentare alla perfezione la Ambra degli ultimi mesi, ma anche quella del passato.

Ambra il significato speciale del nuovo tatuaggio

Se si guarda al percorso artistico di Ambra è evidente la sua affinità con le sfide. Ha iniziato a mettersi in gioco da ragazzina diventando la conduttrice di quel programma cult che è stato Non è la Rai e, da allora non ha mai smesso.

La conduzione, la recitazione, la musica: l’abbiamo potuta ammirare durante il percorso e abbiamo visto un’artista trovare le sue tante declinazioni.

E lei nelle cose si è gettata a capofitto e con il cuore in mano, proprio come la donna del nuovo tatuaggio.

I risultati? Evidenti e sotto i nostri occhi. Nell’ultimo periodo a X Factor, che l’ha vista nelle inediti vesti di giudice in questo talent, e dove è stata una delle rivelazioni insieme a tante altre donne.

Nella musica, ambito in cui si è rimessa in gioco con Tiziano Ferro, ma non si può dimenticare anche il fatto che la sua T’Appartengo, dopo l’esibizione alla finale di X Factor sia riuscita nell’impresa di scalare la classifica quasi 30 anni dopo. Anche qui ci ha messo il cuore.

E quindi il significato speciale del nuovo tatuaggio, secondo noi, è la perfetta rappresentazione di Ambra e del suo atteggiamento nei confronti della vita e del lavoro.

Ambra, cosa sappiamo degli altri tatuaggi

Ma questo non è l’unico tatuaggio di Ambra. A ottobre dello scorso anno se n’è fatta uno mamma – figlia: il fiore bocca di leone. “Alla fine mi ha convinta Jolanda Renga… un ‘per sempre’ che non si poteva rifiutare”.

Jolanda, 19 anni tra poco, ha un bellissimo legame con mamma e papà e una grande capacità di capire quali sono le cose importanti. Proprio di recente ha fatto un video che cela un grande insegnamento per tutti noi su quali sono le cose a cui dare valore e importanza di noi stessi. Parole che hanno anche suscitato le reazioni orgogliose di mamma e papà. Ambra aveva scritto: “Tu il mondo lo hai già migliorato, semplicemente decidendo di esserci. È da quando sei nata che cerco di essere “brutta” come te. Follemente tua, amore”.