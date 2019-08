Ambra Angiolini, il ritorno su Instagram dopo mesi di silenzio

editato in: da

Dopo un lungo periodo di silenzio, Ambra Angiolini è tornata sui social. Il primo post, condito di ironia, è apparso su Instagram dopo circa tre mesi dal precedente. Cosa l’avrà spinta a staccare la spina dallo smartphone?

I fan si erano ormai abituati a non vedere più aggiornamenti sui profili social ufficiali di Ambra Angiolini. La decisione di evitare Instagram era arrivata improvvisamente e senza dare troppe spiegazioni ai numerosi follower che assiduamente la seguivano. Solo le fan page dell’attrice hanno diffuso la notizia che la scelta era stata presa per motivi personali.

Uno dei suoi ultimi post aveva particolarmente attirato l’attenzione degli utenti. Si trattava di un video in cui la figlia Jolanda, avuta dal matrimonio con Francesco Renga, cantava durante una recita scolastica. Un post tenerissimo che i follower avevano accolto positivamente e che avevano commentato sottolineando l’estrema somiglianza con la madre. Insomma, nulla che facesse presagire l’imminente addio ad Instagram.

Dallo stupore, fan e semplici curiosi, però, hanno dato vita a diverse supposizioni. La più gettonata attribuiva la colpa a Massimiliano Allegri che, in quei giorni, stava lasciando il suo ruolo di allenatore della Juventus. Ambra, quindi, avrebbe abbandonato i social per evitare spiacevoli commenti da parte di tifosi inopportuni.

Qualcuno, inoltre, ha pensato ad una possibile crisi con Allegri. La voce è stata alimentata dal fatto che quasi tutti si aspettavano di vederli convolare a nozze durante questa estate. Il matrimonio, per ora, non c’è stato anche se, a quanto pare, i due sono più innamorati che mai. La decisione di rimandare il lieto evento sarebbe stata presa per consentire ai figli di entrambi, avuti da precedenti relazioni, di abituarsi all’idea della nuova vita dei genitori.

Ora che è tornata, però, Ambra ha voluto rispondere a chi si stava facendo domande sullo stato di abbandono del suo profilo Instagram. Lo ha fatto pubblicando una foto in cui appare bellissima, con uno spettacolare tramonto come sfondo. Con estrema ironia, utilizzata come scudo contro tutte le domande sulla sua vita privata, ha dato la sua spiegazione:

Avevo finito i giga.

I curiosi dovranno accontentarsi di queste poche parole. Ambra Angiolini, infatti, non sembra intenzionata a tornare sull’argomento.