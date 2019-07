Amadeus conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. Parla Fiorello

editato in: da

“In prima fila stasera, ci sarà il presentatore del prossimo Sanremo, ovvero Amadeus”.

Ebbene sì, sembra davvero che il nome del prossimo conduttore del festival della canzone italiana sia stato scelto e che si tratti di Amadeus.

Le voci si rincorrevano da tempo, ma un indizio così forte da poter essere considerato quasi una prova, non era stato ancora trovato. A svelare quello che in molti già si aspettavano e che il sito Dagospia aveva anticipato settimane fa, è stato Fiorello.

Lo showman siciliano, ha svelato cosa bolle in pentola per il prossimo Sanremo, sabato scorso, in occasione del suo spettacolo a Santa Margherita di Pula in Sardegna.

Poco prima dello spettacolo Fiorello aveva spiazzato tutti con quella frase che poco spazio lasciava a dubbi e ambiguità.”In prima fila stasera, ci sarà il presentatore del prossimo Sanremo, ovvero Amadeus”

Un pensiero ribadito anche durante lo spettacolo, quando Fiorello ha iniziato a scherzare con il suo fraterno amico, ribadendo il concetto, e rivolgendosi di nuovo a lui come prossimo conduttore e direttore artistico sul palco dell’Ariston.

L’uscita ha sorpreso e anche imbarazzato molti. Ad oggi non ci sono né smentite né conferme ufficiali, e lo stesso Amadeus non è sembrato particolarmente a suo agio mentre lo showman pubblicamente si rivolgeva a lui come al prossimo re del Festival.

Sanremo d’altronde, è un appuntamento cruciale della stagione televisiva, anzi, il più importante in assoluto e le trattative sulla direzione artistica sono, ogni anno, lunghe e delicate. La ‘sparata’ di Fiorello è sembrata diretta e sincera e la cosa non è finita lì.

La moglie di Amedeus, Giovanna Civitillo infatti, il giorno dopo, ha pubblicato sul suo canale Instagram una bella foto dei due amici e colleghi che si salutano sorridendo, con grande complicità. Giovanna ha commentato la foto con la didascalia “Di cosa staranno parlando?” e in molti si sono scatenati rispondendo “parlano di Sanremo”. Tra i like alla foto, c’è anche quello di Antonella Clerici, che di Sanremo se ne intende.

Insomma, la convinzione di Fiorello è chiara. Si sa anche del grande rapporto di amicizia che lega Rosario ad Amadeus, e se questo avesse avuto una notizia davvero bomba per la sua carriera, di sicuro si sarebbe confidato con l’amico. In mancanza di conferme ufficiali, le dichiarazioni di Fiorello, oscillano tra sicurezza e buon augurio. Di sicuro c’è che, ormai è chiaro, per guidare la grande macchina di Sanremo 2020, Amadeus è in pole position.