Alice Campello, operazione lampo negli USA: “Sulla sedia a rotelle”. Come sta

Alice Campello racconta sui social l’operazione subita a New York: la moglie di Morata svela di essere finita in carrozzina dopo un intervento delicato

Fonte: IPA Alice Campello

Un post veloce, poche parole, ma cariche di significato. Alice Campello ha scelto di raccontare ai suoi follower l’imprevisto che ha sconvolto il suo viaggio negli Stati Uniti: un’operazione d’urgenza a New York, la convalescenza, la fatica nel camminare e una sedia a rotelle che l’ha aiutata a prendere aria. Tutto questo mentre qualcuno, riconoscendola, l’ha fotografata di nascosto per inviare quelle immagini ai giornalisti. Ora è lei stessa a raccontarlo, con lucidità e dolore, ma anche con l’eleganza che da sempre la contraddistingue.

Alice Campello, l’operazione improvvisa e lo sfogo social

Un viaggio di lavoro a New York, poi il silenzio e infine la verità: Alice Campello è stata operata d’urgenza negli Stati Uniti. A raccontarlo è lei stessa, con una storia Instagram dal tono sincero, vulnerabile, ma anche profondamente umano. L’imprenditrice digitale e moglie di Alvaro Morata ha voluto aggiornare i suoi follower dopo qualche giorno di assenza dai social. E lo ha fatto nel modo che conosce meglio: con onestà, classe e un pizzico di ironia, anche in un momento così delicato.

Nel racconto di Alice Campello c’è tutto: il dolore, la stanchezza, il bisogno di riprendersi in pace, ma anche lo sconcerto per come certi comportamenti violino la dignità delle persone, soprattutto quando si trovano in difficoltà. “Mi hanno operata a New York e facevo fatica a camminare, quindi mi sono fatta portare a prendere aria con una sedia a rotelle”, ha scritto l’influencer.

Lo sfogo amaro: “Fotografata mentre ero in carrozzina”

Alice Campello non ha specificato il motivo dell’intervento, ma ha rassicurato tutti: nulla di grave. Tuttavia, ciò che l’ha colpita più dell’operazione stessa è stato il comportamento di alcuni passanti. “Sono rimasta sconcertata perché alcuni italiani e spagnoli che mi hanno riconosciuta mi hanno fatto delle foto di nascosto mentre ero seduta in carrozzina e le hanno inviate a giornalisti”, ha raccontato.

Un episodio che lascia l’amaro in bocca e che la stessa Alice ha commentato con lucidità e coraggio: “Mi sembra tremendo che, senza sapere cosa avessi, una persona qualunque in vacanza mi abbia fatto delle foto o dei video in sedia a rotelle e li abbia mandati ai giornalisti. Grazie a Dio non è niente di grave, ma se lo fosse stato e fossero state pubblicate, avrebbero causato un grande problema a me, alla mia famiglia e ai miei figli. Ci sono momenti e momenti, e bisogna rispettare di più le persone”.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Nessun vittimismo, solo la richiesta – legittima – di rispetto. Perché dietro a ogni personaggio pubblico c’è sempre una donna, una madre, una persona che può aver bisogno di un momento di privacy, lontano dai flash e dai feed.

Alice, Morata e una videochiamata piena d’amore

Proprio mentre Alvaro Morata festeggiava un nuovo traguardo sportivo con il Galatasaray, la moglie era dall’altra parte dell’oceano, reduce da un intervento e in piena convalescenza. Ma l’amore – si sa – trova sempre una via, e così Alice Campello ha postato una tenera foto di una videochiamata con il marito. “Mi sarebbe piaciuto essere lì, ma sono stata operata da poco e non mi sento ancora bene per essere lì. Vamos, sono orgogliosa di voi”, ha scritto. Un momento di intimità condiviso con i fan, come fa spesso Alice, da sempre abituata a mostrare il lato più vero (e tenero) della sua vita.