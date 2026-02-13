Chi è Alfonso Ribeiro, il mitico Carlton e amico fraterno di James Van Der Beek

IPA Alfonso Ribeiro, il mitico Carlton in Willy, il principe di Bel Air

Ci sono immagini che valgono più di mille parole, capaci di raccontare la profondità di un legame che va ben oltre le luci dei riflettori. Quella pubblicata da Alfonso Ribeiro è una di queste, uno scatto che lo ritrae mentre stringe a sé James Van Der Beek, l’indimenticabile protagonista di Dawson’s Creek, nei suoi ultimi istanti di vita. E se questa triste dipartita ha fatto tornare indietro nel tempo un’intera generazione, rivedere Ribeiro ha avuto il medesimo effetto-nostalgia. Impossibile non pensare a uno dei personaggi più emblematici degli anni ’90, il cugino Carlton di Willy, il Principe di Bel Air.

Molto più del “cugino Carlton”

Per chi ha vissuto i magici anni di Willy, il Principe di Bel Air, Alfonso Ribeiro sarà sempre Carlton Banks, il cugino snob ma adorabile del protagonista, interpretato da un giovanissimo Will Smith. La sua “Carlton Dance” sulle note di Tom Jones è diventata un pezzo di storia del piccolo schermo, un balletto ancora oggi capace di farci sorridere. Ma la carriera di Ribeiro non si limita a questa interpretazione.

Classe 1971 e nato nel Bronx, l’attore a soli 12 anni era già una stella di Broadway con The Tap Dance Kid, conosciuto poi dal grande pubblico per aver recitato in un iconico spot della Pepsi con il re del pop, Michael Jackson. E se è vero che interpretare Carlton è stato uno dei momenti più alti della sua carriera, non si è lasciato “intrappolare” in questo ruolo, reinventandosi come regista di successo, conduttore e personaggio televisivo. Tra i suoi programmi più noti possiamo menzionare America’s Funniest Home Videos e Dancing with the Stars (il nostro Ballando con le Stelle).

L’importanza della famiglia e l’amore per i figli

Alfonso Ribeiro non è solo un professionista dello spettacolo, ma anche un padre devoto. Basta sbirciare il suo profilo Instagram per comprendere quanto sia importante per lui la famiglia e quanto amore dia ai suoi quattro figli.

Sienna è la figlia maggiore, nata dal primo matrimonio con Robin Stapler, conosciuta nel 1999 sul set della serie televisiva In the House. Dopo le nozze celebrate nel gennaio 2002, la coppia ha deciso di divorziare nell’agosto 2006. Poi ci sono i figli più piccoli – AJ, Anders e Ava – avuti con la seconda moglie Angela Unkrich, una scrittrice dell’Iowa che ha conosciuto nel 2011 e ha sposato dopo un fidanzamento durato solo tre mesi.

Proprio la famiglia il ponte che lo unirà per sempre a James Van Der Beek, un amico fraterno accanto al quale è rimasto fino alla fine.

L’intensa amicizia con James Van Der Beek

L’amicizia tra Alfonso Ribeiro e James Van Der Beek era fatta di cose semplici. Il loro legame si è consolidato nel 2019 sul palco di Dancing with the Stars, ma è fuori dal set che è diventato una vera e propria fratellanza. Insieme all’amico e attore Mark-Paul Gosselaar, avevano creato un gruppo (“Tripsies”) per organizzare gite in camper coinvolgendo le rispettive famiglie.

Lontani dai riflettori, Alfonso e James hanno condiviso la gioia di essere padri e la ricerca di una spiritualità profonda, la stessa che ha aiutato il protagonista di Dawson’s Creek ad affrontare la malattia. James Van Der Beek è morto l’11 febbraio 2026 a soli 48 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon, e il suo amico fraterno non ha potuto fare a meno di ricordarlo sui social, condividendo l’ultima foto insieme: “Questa è stata scattata da Kimberly [la vedova dell’attore, ndr] pochi minuti prima che ti dessi il mio ultimo saluto. Il mio ultimo momento è stato farlo ridere un’ultima volta. Mi manca già davvero tanto“.

Poi una promessa: “Lui vivrà per sempre nel mio cuore. Io ci sarò sempre per i loro figli. Terrò sempre il mio ruolo di padrino per Gwen [Gwendolyn, una delle sei figlie dell’attore, ndr] come uno dei più importanti della mia vita”. Ribeiro si è attivato anche per sostenere la raccolta fondi per aiutare la famiglia Van Der Beek a non perdere la propria casa dopo le ingenti spese mediche sostenute, che in pochi giorni ha superato i 2 milioni di dollari.