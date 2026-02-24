Alexandra Daddario e Andrew Form, amore al capolinea: annunciato il divorzio

Si è concluso con l'annuncio di divorzio il matrimonio tra l'attrice di "The White Lotus" e il produttore cinematografico a tre anni dalle nozze

IPA Alexandra Daddario e Andrew Form

Amore al capolinea per Alexandra Daddario e Andrew Form: l’attrice, volto di The White Lotus, e il produttore cinematografico, hanno annunciato il loro divorzio dopo poco più di tre anni di matrimonio. La notizia, riportata dai media americani, arriva come un fulmine a ciel sereno: l’attrice avrebbe presentato ufficialmente richiesta di divorzio a New York, anche se i due hanno rilasciato dichiarazione congiunta dai toni distesi, sottolineando che la scelta è stata presa di comune accordo.

L’annuncio di divorzio di Alexandra Daddario e Andrew Form

Dopo poco più di tre anni di matrimonio è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della fine dell’amore di Alexandra Daddario e Andrew Form. L’attrice, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in I Soprano, Law & Order, White Collar, The White Lotus e True Detective, e il marito, produttore cinematografico, hanno annunciato la fine della loro relazione con una nota congiunta.

Attraverso un comunicato rilasciato a People, i due hanno sottolineato che la separazione è avvenuta in modo pacifico e consensuale. Entrambi hanno sottolineato come la scelta sia stata guidata dall’affetto e dal rispetto reciproco, chiedendo privacy per affrontare questa delicata transizione familiare.

“La decisione è stata presa con amore e rispetto. Continueremo a essere co-genitori del nostro bambino insieme e apprezziamo la privacy mentre attraversiamo questa transizione”, hanno fatto sapere tramite il portale. La notizia ha colto di sorpresa i fan della coppia, abituati a vedere Alexandra e Andrew complici e affiatati, in numerosi eventi pubblici e sui social. Non sono stati resi noti i motivi della rottura, ma sappiamo che è stata l’attrice a depositato i documenti per il divorzio presso un tribunale di New York.

Alexandra Daddario e Andrew Form, la storia d’amore finita

Alexandra Daddario e Andrew Form hanno annunciato il loro divorzio dopo poco più di tre anni di matrimonio. La loro storia era sbocciata durante la pandemia. Ai tempi del Covid le strade di New York erano poco affollate: si incontrarono in centro. “Lui disse ciao mentre io lo stavo guardando. Ricambiai il ciao, e ridemmo entrambi”, raccontò lei. Scattò il colpo di fulmine che li spinse a cenare insieme.

La storia fu ufficializzata su Instagram nel maggio 2021, tra sorrisi e scatti felici. Fu lei a svelare a Vogue, dopo le nozze, che quella del marito fu una proposta da favola: “Mi portò al Four Seasons per essere vicini alla spiaggia. Uscimmo fuori, lui si girò chiedendomi di sposarlo”. Il matrimonio è arrivato nel giugno del 2022 con una cerimonia romantica a New Orleans, e dalla loro unione è nato un figlio, che oggi ha 15 mesi.

Form è anche padre di Rowan e Julian, nati dalla precedente unione con l’attrice Jordana Brewster, con cui è stato sposato dal 2007 al 2021. L’ultima apparizione pubblica della coppia risale allo scorso settembre, sul tappeto rosso di un evento benefico a Los Angeles. Nessun segnale evidente lasciava presagire una crisi imminente.

La separazione arriva in una fase intensa per l’attrice, diventata un volto amatissimo del piccolo schermo grazie alla serie The White Lotus, che le è valsa una nomination agli Emmy.