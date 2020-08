Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli insieme in montagna: le foto incantano tutti

editato in: da

Una montagna per due, con le rispettive famiglie a seguito s’intende, è questo il mood che contraddistingue i giorni spensierati che Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli stanno vivendo sulle Dolomiti, la destinazione scelta dalle due show girl per una vacanza all’insegna del relax.

Le due conduttrici, che condividono la stessa passione per la montagna, hanno scelto proprio una località ad alta quota per staccare dagli impegni lavorativi e godere dell’aria di montagna. Non sono mancate ovviamente le condivisioni social: entrambe, infatti, attraverso i profili Instagram hanno raccontato ai loro follower le giornate trascorse insieme.

Ad incantare i seguaci, però, non sono state solo le fotografie dello splendido panorama delle Dolomiti, quanto più la forma smagliante rivelata delle due showgirl in quegli scatti condivisi. Non che ci fossero dubbi, intendiamoci, solo qualche settimana fa, Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli, avevano sfoggiato i loro statuari fisici in occasione delle vacanze a mare.

Riposti i bikini, entrambe ora indossano una tipica tenuta da montagna, con shorts e canotta, che non penalizza i loro corpi, ma al contrario le fa sembrare due ragazzine.

Passeggiate in montagna, natura, attimi di relax e tanta spensieratezza, così Elena Santarelli e Alessia raccontano ai fan come stanno trascorrendo le vacanze nel suggestivo panorama delle Dolomiti. Un riposo doveroso, visti i successi lavorativi di entrambe e il prossimo impegno della Marcuzzi.

Alessia, infatti, è stata riconfermata per la conduzione di Temptation Island che andrà in onda a settembre, un’edizione questa che vedrà come protagonisti persone non famose. Emozionata per questo ruolo, che la porterà sotto i riflettori tra poco più di un mese, la conduttrice televisiva ha pensato bene di ritagliarsi un po’ di tempo per se stessa e la sua famiglia.

Al suo fianco ecco Elena, ormai sua amica da diversi anni, con la quale Alessia sta trascorrendo attimi di puro relax, come dimostra quella fotografia che le ritrae insieme abbracciate mentre guardano il panorama incantevole.

Anche le loro figlie Mia e Greta, che vanno d’amore e d’accordo, adorano la montagna, come immortalo da Alessia, e si godono la vacanza giocando con gli animali. A fare capolino, nelle Instagram Stories anche i mariti delle due showgirl: Paolo Calabresi Marconi e Bernardo Corradi sono apparsi impegnati in una partita di footvolley per soli uomini.

Anche l’amicizia è la “cura” per dimenticare il gossip che ha travolto la Marcuzzi nell’affaire Belen-De Martino