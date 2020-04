Alessia Marcuzzi cambia look: caschetto castano e frangetta su Instagram

editato in: da

Alessia Marcuzzi: dieta e segreti di bellezza

Alessia Marcuzzi cambia look e su Instagram sfoggia caschetto castano e frangetta. In queste ore la conduttrice ha stupito tutti con una trasformazione radicale: non più onde morbide e bionde, ma un ramato liscissimo, con tanto di frangia para. Un cambiamento che ha stupito tutti e ha scatenato i follower che hanno commentato il post pubblicato sul profilo della showgirl.

“Bella!”, ha scritto Marina La Rosa, che ha conosciuto la Marcuzzi durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Un commento simile è arrivato anche dalla cantante Elisa, mentre Margherita Zanatta, ex gieffina, ha commentato: “Uuuuuhhh me gusta MUCHO questo colore!”. “Tarantino girl”, le parole di Fernanda Lessa, reduce dal GF Vip, infine Laura Pausini ha scritto: “Ah, però!”.

Un cambio look che, come si può vedere dalla foto, nasconde un segreto. La Marcuzzi infatti non ha cambiato colore di capelli, ma ha semplicemente indossato una parrucca, forse per capire come starebbe con un nuovo taglio. Poco prima la showgirl aveva postato sempre su Instagram una clip delle Iene in cui interpretava una stagista con lo stesso look, dando vita a uno sketch molto divertente con Claudio Bisio.

Secondo le ultime notizia presto la Marcuzzi potrebbe tornare in tv al timone delle Iene accanto a Nicola Savino. Lo show ripartirà a breve, ma a condurlo ci saranno altri protagonisti del programma, ma Davide Parenti, autore della trasmissione, ha chiarito che appena sarà possibile Alessia tornerà. Nel frattempo la conduttrice si diverte in casa con i figli Mia e Tommaso, fra coccole, ricordi e musica.

Questo è un anno di grandi cambiamenti per la Marcuzzi che ha scelto di abbandonare L’Isola dei Famosi, suo programma cult, per dedicarsi a nuovi progetti. Dopo il successo della scorsa edizione sarebbe stata confermata la sua conduzione di Temptation Island Vip, mentre Mediaset starebbe lavorando a un nuovo programma studiato proprio per lei.

E l’amore? Il matrimonio con Paolo Calabresi Marconi procede a gonfie vele, ma, nonostante i numerosi gossip sulla terza gravidanza, la Marcuzzi, almeno per ora, non sembra intenzionata ad allargare la famiglia con un altro figlio.