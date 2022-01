Alessia Macari è diventata mamma: il nome della bimba ha un significato speciale

Pancioni vip del 2022

Alessia Macari ha realizzato quel sogno che aveva atteso da tempo: è diventata mamma. Ha avuto una bambina, che ha chiamato Nevaeh – e ha un significato molto speciale. La Macari aveva affidato l’annuncio della gravidanza a Chi per un’esclusiva. La prima vincitrice del Grande Fratello Vip avrebbe voluto chiamare la figlia Luna, ma alla fine ha scelto un altro nome altrettanto particolare, dal momento in cui il primo sarebbe stato un omaggio a una delle sue cagnoline, scomparsa ormai da tempo.

Alessia Macari è mamma: è nata Nevaeh

Ci sono tanti momenti speciali nella vita di una donna, e riuscire ad avere quel figlio tanto atteso e desiderato rientra sicuramente tra questi. Alessia Macari e Oliver Kragl sono diventati genitori di una meravigliosa bambina: l’annuncio della nascita di Nevaeh è arrivato su Instagram, dove la Macari ha condiviso un post molto dolce e dal significato profondo.

“Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge Heaven, che, tradotto dall’inglese, è “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg. Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta). Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire. Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme. NK”.

A lungo, la Macari è stata indecisa sul nome: le sarebbe piaciuto chiamarlo Thiago, se fosse stato un maschietto: o ancora Sia, ma, nel caso in cui il fiocco da appendere alla porta fosse stato azzurro, sarebbe stato Oliver a scegliere come chiamarlo. La coppia, che si è sposata nel 2019, ha coronato così il loro sogno di allargare la famiglia: la ricerca della gravidanza non era durata tanto, e dal 14 gennaio possono finalmente stringere la loro bambina a sé.

Alessia Macari e Oliver Kragl, un amore splendido

Oliver Kragl è tedesco, ed è un calciatore professionista: oltre ad avere giocato nell’Eintracht e nel Braunschweig, è arrivato in Italia, dove ha indossato la maglia del Frosinone, del Foggia, dell’Ascoli, del Crotone e infine del Benevento. I due si sono conosciuti proprio a Frosinone – la città natale della Macari – nel 2016, e da allora sono diventati inseparabili.

La Macari, in occasione di un’intervista concessa a Barbara D’Urso, ha raccontato che Oliver le scriveva spesso, almeno un paio di volte al mese: un corteggiamento romantico, che ha avuto i suoi tempi, senza troppa fretta. “Non si arrendeva. Dopo un anno, quando sono uscita dal GF, ho ceduto”. In seguito, dopo aver vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip – ai tempi condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini come opinionista – ha deciso di iniziare a frequentarlo seriamente, fino a che non è giunta la proposta di matrimonio. Al momento, la Macari e Oliver si stanno godendo i primi giorni di vita della piccola Nevaeh: tra sorrisi, riposo e gioie, è tempo di grande felicità per la coppia.