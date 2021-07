Alessia Macari incinta: il nome scelto per il bebè è un omaggio speciale

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Un momento da sogno, per Alessia Macari, che ha annunciato di essere in attesa di un bambino. L’ex Ciociara di Avanti Un Altro e vincitrice del Grande Fratello Vip sta per vivere uno dei momenti più importanti per la vita di una donna e appare già radiosa mentre aspetta che il suo primogenito venga alla luce.

E sì, perché come ha rivelato in esclusiva al settimanale Chi, Alessia Macari non conosce ancora il sesso del bambino ma desidererebbe chiamarla Luna, se fosse una bambina. La scelta del nome è per niente casuale e sarebbe una dedica particolare a una delle sue cagnoline, che ha amato profondamente e che è scomparsa da tempo. Tuttavia, la showgirl non vorrebbe “copiare” Belen, che ha dato questo nome alla sua secondogenita, Luna Marì, nata a Padova il 12 luglio.

Sul fronte maschile non va molto meglio poiché le piacerebbe chiamarlo Thiago, che però sembra un diminutivo di Santiago, il primo figlio della Rodriguez e dell’ex marito Stefano De Martino. È pronto anche un nome alternativo, individuato in Sia se dovesse partorire una femmina, mentre in caso di fiocco azzurro la responsabilità sarà di Oliver Kragl, suo marito e padre della creatura che porta in grembo.

La ricerca di un bambino da parte della coppia, che si è sposata nel 2019, è durata poco poiché la Macari ha dichiarato di essere rimasta subito incinta. La cicogna ha quindi già spiccato il volo e atterrerà in casa Kragl tra dicembre e gennaio.

Per l’annuncio ufficiale, che ha affidato alle pagine di Chi, la Macari ha aspettato il quarto mese prima di rivelare al pubblico di essere incinta. Non c’erano più motivi, infatti, per nascondere il pancino che mostra orgogliosamente su Instagram insieme a suo marito.

Non ci sono preferenze per il sesso del bebè, che per loro può essere indifferentemente maschio o femmina, ma il desiderio (che è quello di tutti) è che sia in perfetta salute.

Alessia Macari è lontana dal piccolo schermo da qualche tempo, dopo l’ultima esperienza a Domenica In che però si concluse prima del previsto. La showgirl partecipò con successo a una delle tante edizioni di Tale e Quale Show, stupendo per le sue buone qualità canore. Suo marito, Oliver Kragl, è invece un calciatore professionista del Benevento, approdato in Italia nel 2016 per giocare nel Frosinone. È stato anche in forze al Crotone e al Foggia.