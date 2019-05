Alessia Macari e Oliver Kragl sposi: lite furiosa dopo le nozze. Ma lei smentisce

editato in: da

Non è iniziato nel migliore dei modi il matrimonio fra Alessia Macari e Olive Kragl che sono stati protagonisti di una lite furiosa nella prima notte di nozze.

La showgirl e il calciatore del Foggia si sono giurati amore eterno con una cerimonia blindatissima. Dopo il sì la coppia ha festeggiato insieme agli amici, ma nel corso della notte è successo qualcosa di molto particolare. Alessia Macari infatti ha richiesto l’intervento della polizia dopo una lite furibonda con il neo marito. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, all’alba sarebbe arrivata una chiamata al 113.

Le forze dell’ordine avrebbero quindi raggiunto la sala ricevimenti Tenimento San Giuseppe dove era in corso uno scontro fra Alessia Macari e Oliver Kragl. La modella avrebbe rivelato alla polizia di aver litigato con il calciatore per futili motivi. La discussione, fra accuse e parole pesanti, sarebbe presto degenerata, tanto da spingerla a voler lasciare la struttura, portandosi dietro dei regali di nozze.

Secondo alcuni testimoni, i poliziotti avrebbero scortato la Macari sino alla sala ricevimenti allo scopo di riprendere l’anello di fidanzamento e la fede. In seguito i due neo sposi sarebbero riusciti a chiarirsi anche grazie all’aiuto degli agenti. Alla fine la coppia si sarebbe riappacificata e Alessia sarebbe tornata nella sua stanza con il marito.

Il matrimonio di Oliver Kragl e Alessia Macari era stato annunciato da tempo, ma era stato rimandato più volte a causa degli impegni di entrambi. I due si erano conosciuti quando il calciatore militava nel Frosinone, città d’origine della showgirl.

“Era un mio stalker – aveva raccontato lei al settimanale Chi qualche tempo fa -. Io ero la madrina del Frosinone e lui giocava lì. Un giorno mi scrive su WhatsApp e io rispondo che non doveva permettersi, che era pazzo. Lui inizia a insultarmi, ma non mi molla – aveva concluso. La sua insistenza, però, ci ha unito. È stato un bene”.

Poi il trasferimento a Crotone e i primi problemi, che avevano spinto la Macari a rimandare le nozze. “Io lo seguo. Ma qualcosa va storto – aveva confessato -. Forse per la solitudine, incontro una malattia che mi ha portato a perdere 11 chili: gli attacchi di panico. Non riesco più a vivere, a mangiare, a respirare. Alla fine vado in cura, ma ancora oggi ne soffro. È terribile”.

Poco dopo che il gossip sulla lite è stato diffuso, Alessia Macari ha pubblicato su Instagram un video che la ritrae nel letto insieme ad Oliver dopo la prima notte di nozze. Nella clip i due si abbracciano, sorridono e sembrano molto sereni.

“Ragazzi guardate, una bellissima camera – ha commentato la showgirl, smentendo l’indiscrezione -. Abbiamo sentito una voce che l’abbiamo sfondata, invece non è sfondata”.