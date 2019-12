Alessandro Preziosi in lutto: morto il padre Massimo

editato in: da

Lutto per Alessandro Preziosi. È morto il padre Massimo. Aveva 77 anni, non sono note le cause del decesso.

Massimo Preziosi era un noto avvocato penalista di Avellino di cui è stato sindaco nel 1975 quando aveva solo 33 anni. L’avvocato si è spento nella notte. E il 12 dicembre ci saranno i funerali nella Chiesa del Rosario ad Avellino.

Alessandro Preziosi è impegnato in questi giorni in una tournée teatrale per l’Italia con uno spettacolo dove interpreta Vincent Van Gogh. Il padre dell’attore era molto conosciuto nella città campana, dove cercò nel 2009 di riottenere la poltrona di sindaco, però senza successo. Importante anche la sua carriera da penalista, seguita anche dai figli Olindo e Valerio. Anche Alessandro si è laureato in giurisprudenza, scegliendo però il mondo dello spettacolo.

Preziosi ha ottenuto un grande successo con film come Mine vaganti e Maschi contro femmine. In tv è stato protagonista di fiction importanti come Elisa di Rivombrosa e I Medici. Senza contare i numerosi spettacoli teatrali cui ha preso parte.