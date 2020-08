Alessandro Di Battista di nuovo papá: su Instagram il dolce benvenuto a Filippo

editato in: da

Alessandro Di Battista è diventato di nuovo papà: l’attivista nel M5s ha voluto esprimere tutta la sua gioia attraverso il suo profilo Instagram e ha annunciato così la nascita del piccolo Filippo, suo secondo figlio.

Con un orgoglioso sorriso, Alessandro ha scattato un selfie insieme alla compagna Sahra Lahouasnia, anche lei raggiante. Ma le loro espressioni di felicità non sono state le uniche cose ad attirare l’attenzione, un tenero dettaglio ha fatto emozionare tutti: Filippo ha deciso di fare capolino nella foto, mostrando chiaramente la piccola mano che stringe forte il mignolo del papà.

È nato Filippo! La mamma è stata mitica e sta benone. Filippo è nato ascoltando Sweetest Thing degli U2. Un ottimo inizio direi! Grazie a Sahra per questo regalo di compleanno davvero unico.

P.S. Grazie a tutti per gli auguri che mi avete fatto. Sarà l’ultima volta del resto che festeggio un compleanno mio.

Sono queste le parole di Di Battista che hanno dato benvenuto a Filippo, nato proprio il giorno del 42esimo compleanno del papà: infondo, quale poteva essere il migliore regalo per l’ex deputato se non questo? Coronando finalmente il sogno di dare un fratellino ad Andrea, suo primogenito di tre anni.

Filippo, d’altronde, è stato atteso con molta trepidazione: a marzo 2020 c’è stato il primo annuncio da parte di Sahra, che su Instagram aveva pubblicato una foto del pancione commentandola con: “Oops, l’abbiamo fatto di nuovo! Piccolo fagiolino, tuo fratello maggiore ti ama già tantissimo”.

Poco dopo, la stessa citazione è stata ripresa da Alessandro, che sempre sui suoi social aveva informato i suoi seguaci della lieta notizia, con un video dove scopriva il sesso del nascituro insieme al figlio Andrea, facendo scoppiare un palloncino con tanti coriandoli colorati.

Per Alessandro che Sahra l’arrivo di Andrea rappresenta un vero e proprio idillio, che sono sempre più innamorati.

La loro love story era stata ufficializzata nel 2016, quando il volto noto del Movimento 5 Stelle aveva pubblicato sui social una foto in compagnia della ragazza:

Da giorni diversi fotografi ci seguono ovunque e seguono questa ragazza fino al pianerottolo di casa. Tanto vale dirgli che si chiama Sahra e che, in effetti, ci stiamo frequentando. Una cosa normalissima.

Chissà se arriveranno anche altre foto di Filippo e se la sua crescita sarà documentata sui social proprio come è stato per Andrea: non ci resta che attendere qualche aggiornamento e augurare il meglio al nuovo quartetto.