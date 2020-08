Seredova riabbraccia finalmente i genitori: su Instagram la foto di famiglia

editato in: da

Alena Seredova mamma: foto dolcissime su Instagram

Alena Seredova ha finalmente riabbracciato i suoi genitori: dopo diversi mesi lontani, Jitka e Bohuslav (questi i loro nomi) hanno raggiunto la figlia e i nipoti nel Bel Paese, più precisamente in Versilia, litorale settentrionale della magnifica Toscana.

L’incontro è doppiamente speciale non solo perché i genitori della 42enne vivono lontani dalla figlia (Jitka e Bohuslav sono della Repubblica Ceca), ma soprattutto perché i due nonni hanno avuto modo di conoscere la piccola Vivienne Charlotte, nata lo scorso 19 maggio.

E quale modo migliore di festeggiare se non con una foto che immortala il momento? Proprio per questo Alena ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo scatto di famiglia, nel quale appare con il compagno e neopapà Alessandro Nasi, i figli Louis Thomas e David Lee, rispettivamente di 12 e 10 anni e ovviamente la nuova arrivata, che sta per compiere 3 mesi di vita.

Il post è accompagnato dalla frase “Finalmente babi & deda”, ovvero il tenero modo con cui in ceco si indicano la nonna e il nonno.

In fondo, Alena – come tutte le mamme – avrebbe tanto desiderato che i suoi genitori potessero starle vicino durante la gravidanza e subito dopo il parto, ma il destino ha voluto che si aspettasse qualche mese in più del previsto.

Ora che il primo incontro c’è stato, la showgirl può godersi tutto l’affetto di mamma e papà e rilassarsi un pochino di più: prosegue dunque la vacanza della Seredova, che con la famiglia al completo appare più radiosa che mai.

La nascita della bambina, d’altronde, ha portato un nuovo equilibrio nella vita di Alena, che si è lasciata andare al passato difficile: in seguito al complicato divorzio con Gigi Buffon, la Seredova ha ritrovato l’amore con l’imprenditore Alessandro, con la quale è fidanzata ormai da diversi anni.

La loro unione è basata sulla fiducia e il rispetto, ma anche sulla passione in comune per il calcio: questa nuova quotidianità con il nuovo compagno ha fatto sì che Alena facesse pace anche con l’ex marito, mettendo così al primo posto il benessere dei figli in questa felice famiglia allargata.