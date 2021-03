editato in: da

Da Caterina Balivo ad Alena Seredova, il risveglio delle VIP: senza trucco e in totale relax

Alena Seredova racconta il suo lato privato di mamma di Vivienne Charlotte. Frutto dell’amore della modella per Alessandro Nasi, la piccola ha 9 mesi e ha portato nuova felicità nella famiglia. “Pandemia a parte, Vivy non la mando al nido – ha svelato la Seredova, che il 21 marzo compirà 43 anni -. Mi sembra presto, in più non ho orari fissi e riesco benissimo a lavorare tenendola con me. Magari andrà all’asilo nido l’anno prossimo a settembre”.

Alena è già mamma di David Lee e Louis Thomas, frutto del legame con Gigi Buffon. Un amore durato dal 2005 al 2014, terminato con un doloroso divorzio e l’inizio della love story del calciatore con Ilaria D’Amico. Oggi Gigi e Alena sono riusciti a ricostruire un buon rapporto per amore dei figli. Nel 2015, la modella ha incontrato Alessandro Nasi, manager e parente di Lapo Elkann, con cui ha iniziato una romantica storia d’amore, coronata dalla nascita di Vivienne Charlotte.

La piccola, nata nel maggio 2020, ha conquistato non solo mamma e papà, ma anche i fratelli maggiori. “Un fratellino? – ha risposto a chi le ha chiesto se presto allargherà la famiglia -. Ma da quando due non sono abbastanza? Direi che Vivy è fortunata, ha già due fratelli grandi”. La Seredova ha poi parlato di Louis Thomas e David Lee, avuti a Gigi Buffon: “Non avranno problemi per il loro cognome famoso, a meno che non vogliano fare carriera nel mondo del calcio – ha detto – […] Quando i ragazzi erano piccoli veniva spesso mia mamma, ma ora non è possibile. In Repubblica Ceca vorrei dire che sono messi meglio di noi con i vaccini, ma purtroppo non è così. E per me, come per tutti, comincia a essere un po’ pesante, ho voglia di vedere la mia famiglia, di sapere che i miei genitori sono vaccinati”.

Bellissima e amatissima dai fan, Alena Seredova è una donna ironica e sempre pronta a raccontarsi ai follower su Instagram. “Non amo tanto la pasta – ha confidato a chi le chiedeva che dieta seguisse -, ma la carbonara è una questione di cuore… e di gola. Invece la mia pizza preferita è cipolla e gorgonzola, molto leggera… proprio da modella!”.