Aldo Cazzullo è uno fra i giornalisti e scrittori più famosi di sempre: la sua formazione, dalla provincia alla svolta a Torino.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Aldo Cazzullo

Conduttore televisivo, giornalista e scrittore, Aldo Cazzullo è una figura che si divide fra carta stampata e televisione. Nato ad Alba nel 1966, è il vicedirettore ad personam del Corriere della Sera, su cui cura la rubrica delle lettere, inoltre conduce Una giornata particolare, storico programma di La7.

Che origini ha Aldo Cazzullo

Nato nelle Langhe piemontesi, Aldo Cazzullo arriva da una famiglia fortemente legata al territorio. Il nonno Aldo, da cui ha preso il nome, è stato senza dubbio una figura fondamentale nell’infanzia di Cazzullo. L’uomo faceva il macellaio, lavorando prima in una bottega poi in una piccola azienda dedicata alla lavorazione carni. Con lui il futuro giornalista trascorreva moltissimo tempo quando era solo un bambino.

“Era un uomo di animo gentile. Pensava in piemontese e aveva sempre in tasca un piccolo dizionario, per non sbagliare una parola in italiano”, ha spiegato ricordandolo.

Il padre Giancarlo per diversi anni è stato direttore di filiale per la banca San Paolo, spostandosi fra Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. La madre ha invece lavorato per un’azienda produttrice di vino nelle Langhe. Il fratello di Aldo Cazzullo, Enzo, ha seguito le orme paterne, diventando un direttore generale di banca.

“Sono nato ad Alba da 4 nonni e 8 bisnonni, tutti langaroli – ha spiegato qualche tempo fa Cazzullo, parlando delle sue origini -. La mamma da ragazza lavorava nella macelleria del padre, nonno Aldo. Mi hanno trasmesso la religione del lavoro. Le Langhe sono una terra misteriosa: il tartufo di Alba, i grandi vini”.

Che titolo di studio ha Aldo Cazzullo

Il giornalista e ospite di Meravigliosamente, lo show di Sal Da Vinci (con cui in passato aveva avuto uno scontro a distanza) ha avuto una formazione classica, mostrando da subito una grande propensione per le materie umanistiche e la scrittura.

Ha frequentato le scuole elementari a Dogliani. Proprio in questo periodo per Aldo Cazzullo inizia un percorso legato alla scrittura: la sua maestra dell’epoca infatti lo incoraggia a inseguire la sua passione, scrivendo poesie. Le scuole medie saranno invece a Borgosesia per seguire gli spostamenti del padre dovuti al lavoro.

Dopo essere tornato ad Alba, Aldo Cazzullo si è diplomato presso il Liceo Classico Giuseppe Govone. Dopo il diploma si sarebbe dovuto iscrivere all’istituto agrario, i suoi genitori però lo convinsero a puntare sugli studi classici. Una scelta che, con il tempo, si rivelerà essenziale per la sua vita.

Dopo la maturità classica Aldo Cazzullo si è trasferito a Torino dove ha iniziato a frequentare l’Università. Il giornalista ha ricordato poi quegli anni come un periodo di iniziale smarrimento, lontano dal contesto piccolo e protetto della sua provincia.

Prima di concludere il suo percorso accademico, Cazzullo ha avuto una formazione professionale direttamente sul campo. Nel 1988 infatti viene assunto come praticante presso la redazione di Torino de La Stampa, iniziando da lì una carriera fra giornalismo, televisione e libri.

Diversi anni dopo, nel febbraio del 2026, per lui arriverà la Laurea Honoris Causa conferita dall’Università di Pisa. Una laurea magistrale in Istituzioni, Politica e Società per via del suo contributo al giornalismo, ma anche alla divulgazione storica e culturale.