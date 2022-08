Alberto Matano: “È cambiato tutto”. La confessione dopo le nozze con Riccardo

Fonte: IPA Matrimoni vip 2022, le nozze dei famosi

Alberto Matano è convolato a nozze con Riccardo Mannino lo scorso 11 giugno, concedendosi una splendida luna di miele a Pantelleria dopo il matrimonio; a distanza di poco tempo, il giornalista e conduttore ha confessato in un’intervista per Repubblica cosa è cambiato dopo il grande passo.

Alberto Matano, la confessione dopo il matrimonio con Riccardo

Quindici e lunghi anni d’amore e infine l’unione civile lo scorso 11 giugno a Labico, celebrata dall’amica e collega Mara Venier: il matrimonio tra il conduttore Alberto Matano e l’avvocato Riccardo Mannino ha fatto sognare proprio tutti dopo molto tempo passato lontani dai riflettori, scatenando anche un clamore mediatico che poche volte è stato così grande.

Non è passato quindi molto dal grande giorno, ma Alberto Matano in un’intervista rilasciata a Repubblica ha confessato tutti i cambiamenti che ci sono stati nella sua relazione e nella sua vita. “Sul piano intimo è cambiato tutto“, ha spiegato il conduttore di Rai 1.

Ma non si tratta di un cambiamento negativo, perché i due neo sposini si sono ritrovati a vivere una storia d’amore alla luce del sole dopo anni passati nella totale privacy. Le cose sembrerebbero essere cambiate soprattutto per Riccardo, di certo non abituato all’attenzione pubblica: “Il cambiamento vero in effetti è stato per lui, con i fotografi che ci seguivano, ma è una persona risolta, un uomo solido, vive tutto con naturalezza, è ironico”, ha spiegato Matano, rivelando anche la reazione di suo marito dopo aver visto una propria paparazzata al mare: “Nella vita sono meglio”, queste le parole ironiche dell’avvocato che, nonostante tutto, sa come vivere al meglio i cambiamenti nonostante la poca abitudine.

L’attenzione ad oggi è sicuramente tanta dal punto di vista mediatico, ma non c’è niente di più bello del poter vivere tutto alla luce del sole dopo tanti anni, e questo è ciò che i due neo sposini hanno intenzione di fare per tutta la vita.

Alberto e Riccardo, il risultato della condivisione del loro amore

“Oltre alla sensazione magica tra noi di grande felicità, da parte del pubblico c’è stata un’onda d’amore, un abbraccio collettivo: dovunque sia stato in Italia ho sentito l’affetto: congratulazioni e auguri”, ha così raccontato Matano nell’intervista a Repubblica.

La loro vita è cambiata, ma in meglio. Dopo aver deciso di rendere pubblica la loro relazione e anche il loro matrimonio, anche l’essere esposti (a volte fin troppo) può avere il lato positivo, nonostante spesso possa risultare eccessivo per chi non ne è abituato. I messaggi ricevuti dal conduttore ne sono un esempio, perché la condivisione ha sempre una conseguenza: “Tanti ragazzi mi hanno scritto, vittime di bullismo, adolescenti derisi per l’aspetto fisico o l’orientamento. Condividere ha avuto un peso“.

Un peso in questo caso importante e bellissimo, possiamo dirlo. E ora, dopo le nozze, la luna di miele con il suo Riccardo e tutti i cambiamenti che sono arrivati da questa condivisione, il conduttore è pronto per tornare in televisione con la nuova stagione di La Vita in Diretta, che andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo 5 settembre.