Alberto Matano, luna di miele a Pantelleria con il marito Riccardo Mannino

Alberto Matano e Riccardo Mannino, novelli sposi, si sono concessi una romantica luna di miele, a poche settimane dell’unione civile, celebrata lo scorso 11 giugno. La coppia, insieme da 15 anni, ha scelto il mare di Pantelleria, ma non è riuscita a sfuggire ai paparazzi. Il noto conduttore tornerà al timone de La vita in diretta il prossimo 12 settembre.

Alberto Matano e Riccardo Mannino: luna di miele a Pantelleria

Dopo il clamore mediatico delle sue nozze con il compagno storico Riccardo Mannino, Alberto Matano, che aveva tenuto fino a quel giorno lontani i riflettori dalla sua vita privata, si è concesso il dovuto relax. Dopo la lunga e fortunata stagione de La vita in diretta, che torna su Rai1 ogni pomeriggio dal 12 settembre, il conduttore si è ritirato a vita privata con il marito. Ma la coppia, partita per il viaggio di nozze, non è riuscita a sottrarsi agli occhi indiscreti dei paparazzi.

I due, in luna di miele a Pantelleria, sono stati immortalati su Chi, tra la natura incontaminata della Sicilia. Secondo quanto riportato dal settimanale, il conduttore e l’avvocato cassazionista sarebbero ospiti del resort di un amico, per una settimana, tra bagni, escursioni e gite in barca. Pare anche che la coppia, molto attenta alla forma fisica, si sia concessa qualche trasgressione cedendo alle prelibatezze della cucina siciliana. Come dare loro torto!

Non si sa se Alberto e Riccardo estenderanno la luna di miele anche in altre città della Sicilia o ci saranno altre mete. Certo è che i due, sono riusciti a mantenere la loro privacy a lungo, e sicuramente continueranno a farlo.

Il travolgente successo di Matano, però, ha indubbiamente acceso i riflettori (e la curiosità del pubblico) su di loro.

Alberto Matano e il marito, 15 anni d’amore

Mara Venier è stata l’officiante dell’unione civile tra Alberto Matano e Riccardo Mannino, e anche colei che ha spinto affinché si svolgessero queste nozze.

Come raccontato dai diretti interessati, nonostante la coppia stesse insieme da ben 15 anni, non c’era mai stato un progetto ben preciso per un matrimonio, fino alla proposta di zia Mara: “Sposatevi subito, organizzo tutto io, cosa aspettate!”.

E così è stato, in pochi mesi tutto è stato pronto, e a pochi giorni dalla chiusura de La vita in diretta, l’11 giugno, Alberto e Riccardo hanno detto sì, circondati dalla famiglia e gli amici più cari.

La coppia è stata travolta da un’onda d’affetto anche da parte del pubblico, dato che Matano è diventato uno dei conduttori più amati della rete ammiraglia: “Le persone ci fermano per strada e ci fanno gli auguri. È davvero un’onda inaspettata di amore” ha raccontato il giornalista ai microfoni di R101, nel programma condotto da Maurizio Costanzo.

Alberto ha raccontato anche che è stato lui a fare il primo passo: “Io ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte. Il primo passo l’ho fatto io, però in quel momento eravamo entrambi impegnati, e ci siamo messi insieme solo dopo un anno. Ma ero certo che sarebbe stato l’uomo della mia vita fin dal primo momento.”