Al Bano “disgustato” per la pubblicazione delle foto con Sophia Loren: “Un tradimento”

Fonte: IPA Al Bano

“Disgustato”: così si è definito Al Bano, che non ha affatto gradito la pubblicazione delle foto con Sophia Loren durante un incontro avvenuto a casa dell’attrice, a Ginevra. Quegli scatti che dovevano rimanere privati hanno invece fatto il giro del web, irritando non poco il leone di Cellino San Marco.

Al Bano e gli scatti con Sophia Loren che non dovevano essere condivisi: “Mi sento disgustato”

Un gesto non gradito quello della pubblicazione delle foto di Al Bano con Sophia Loren: gli scatti dell’incontro tra il cantante di Cellino San Marco e l’attrice avrebbero dovuto rimanere privati, invece in brevissimo tempo hanno fatto il giro del web. La reunion, tra momenti di nostalgia e tenerezza, è stata organizzata dal collezionista d’auto svizzero Daniel Iseli, amico di entrambi, che ha documentato lo storico incontro sui social.

Peccato però che a distanza di poche ore dalla pubblicazione, di quei scatti non rimanga più nulla, visto che sono stati cancellati. Lo stesso Al Bano, raggiunto dai microfoni dell’Ansa, ha espresso tutto il suo disappunto per la condivisione delle foto di quell’appuntamento che avrebbe dovuto rimanere intimo.

“La diffusione delle foto con Sophia Loren? Disapprovo la pubblicazione e mi dissocio. È stato un tradimento nei confronti suoi e anche miei“, ha dichiarato furibondo il cantante. “Erano foto che abbiamo fatto per noi, per la famiglia e non certo per la pubblicazione. Con Sophia c’è una grande amicizia da tempo. Ci vediamo spesso, 2-3 volte l’anno. Non abbiamo mai fatto una foto per diffonderla. Per me è un tradimento, mi sento disgustato”, ha sottolineato.

L’incontro e le foto di Al Bano e Sophia Loren

La diva del cinema e il cantante si sono incontrati mercoledì scorso a Ginevra, nella villa dell’attrice. “Ero a Losanna per una serata – ha raccontato Al Bano, che intanto si è spostato a Madrid, dove alla Movistar Arena, si esibirà con l’ex moglie Romina Power -. Essendo un suo grande amico e ammiratore, ho voluto farle visita”.

“Incontro magico tra leggende della musica e del cinema”, aveva scritto il collezionista Iseli a corredo degli scatti che ritraevano insieme i due amici. “Sorseggiando un caffè, abbiamo riso, chiacchierato e ricordato i bei tempi. Come segno speciale di amicizia, Sophia Loren ha autografato le foto del suo precedente incontro con Daniel e Albano a Roma: un momento da pelle d’oca che non finirà mai. Incontri di questo tipo sono doni della vita: senza tempo e fonte di ispirazione”.

Un’amicizia che dura da tempo, quella tra i due artisti, che prosegue ancora, dopo tanti anni. “Il tempo è volato”, ha raccontato il leone di Cellino San Marco. “Abbiamo scherzato sulla fatica che il mio amico Daniel ha fatto per rintracciare la Mercedes del 1956 (la famosa coupé con le portiere ad ali di gabbiano, ndr), che lui ha acquistato da Sophia e poi ha messo a nuovo e che le aveva fatto autografare il giorno della festa per il suo novantesimo compleanno, lo scorso settembre a Roma”.

“È una roccia, sia nello spirito, sia nel corpo”, ha detto Al Bano parlando dell’amica, che ha sempre considerato come una sorella.