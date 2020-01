Aida Yespica in lacrime per il figlio Aron: “Ho sbagliato tanto con lui”

editato in: da

Aida Yespica torna a raccontare il suo dolore per il figlio a Rivelo e in lacrime confessa di aver sbagliato tanto con il piccolo Aron. “Io e mio figlio non viviamo più assieme – ha spiegato a Lorella Boccia -, ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’. Lui ora vive in America. Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio”.

La showgirl qualche settimana fa aveva rilasciato una lunga intervista a Verissimo dove aveva svelato di essere lontana da suo figlio a causa di alcuni problemi con il passaporto, ma anche per via delle tensioni con l’ex Matteo Ferrari. Il piccolo Aron infatti vive da tempo a Miami con il suo papà, mentre Aida è tornata in Italia per lavorare dopo aver subito una truffa.

“Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio – ha aggiunto la modella che si è pentita di aver fatto alcune scelte -. Nel corso degli anni mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone. Ho subito delle truffe e ho dovuto lasciarlo a suo padre perché era l’unica persona di cui mi fidavo”.

La Yespica ha poi raccontato a Lorella Boccia la lite con Claudia Galanti. Le due, che in passato erano molto amiche, da anni non hanno più contatti. Qualche tempo fa i gossip avevano parlato di un allontanamento a causa di Gianluca Vacchi, ma la verità sarebbe un’altra.

“Era una mia amica poi lei ha deciso di finire la nostra amicizia per via di un momento delicato della sua vita – ha svelato Aida a Rivelo -. Io vivevo dall’altra parte del mondo, sola con mio figlio e non sono potuta partire per sostenerla. Mi dispiace tantissimo, lei questa cosa non l’ha capita. Claudia mi manca molto ed io so che alla fine ci manchiamo. O meglio, da parte mia sì. Ho provato a ricucire la nostra amicizia, ma…“.

Il momento delicato a cui fa riferimento la Yespica è forse quello della morte di Indila Carolina, la terzogenita della top model, nata dall’amore per Arnaud Mimran e venuta a mancare a soli otto mesi. Un dolore terribile che la Galanti non ha mai superato.