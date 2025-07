Che fine ha fatto Aida Yespica e cosa fa oggi

La soubrette venezuelana non è più protagonista dello showbiz come un tempo ma è pronta a tornare sotto i riflettori al più presto

IPA Aida Yespica

Aida Yespica è pronta a tornare in grande stile. Negli ultimi anni la bellissima venezuelana ha preferito concentrarsi principalmente sulla sua vita privata e le attività online ma ora è pronta a tornare protagonista dello showbiz. In ballo diversi e importanti progetti, che spaziano dal cinema alla televisione.

Le ultime novità su Aida Yespica

Stando a quanto anticipato dal settimanale Oggi, Aida Yespica tornerà presto sotto i riflettori. “La showgirl venezuelana, un tempo reginetta dei reality e dei salotti del Biscione, ha fatto perdere le sue tracce. Ora ha deciso di lanciarsi anima e corpo nel cinema. Tra poco sarà a Los Angeles, per iniziare le riprese di un film indipendente. Ma la Yespica è nella rosa dei papabili vip per partecipare il prossimo anno all’ancora incerta edizione del Grande Fratello Vip“.

Dopo aver partecipato alla seconda edizione del GF Vip – quella vinta da Daniele Bossari, in cui si era vociferato di un suo flirt con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen – la Yespica sarebbe pronta a rimettersi in gioco nella Casa più spiata d’Italia. Prima, però, il cinema, in un genere completamente nuovo. La soubrette ha già avuto esperienze sul set ma perlopiù in cinepanettoni e lavori comici. Ora ha deciso di dare una svolta alla sua carriera.

In attesa di rivederla di nuovo sul piccolo e grande schermo, Aida Yespica porta avanti – ormai dal 2023 – la sua attività su OnlyFans. “Su Instagram era diventato impossibile gestire i messaggi diretti dei fan. Così ho dato loro la possibilità di interagire tutti i giorni con me. Condivido in maniera inedita i miei lavori e le mie giornate”, ha spiegato la diretta interessata.

Secondo la Yespica la percezione che si ha di Onlyfans in Italia è diversa da quelle che in molti hanno negli Stati Uniti, paese che frequenta regolarmente visto che il figlio vive a Miami.

“Tanti tabù su OnlyFans sono stati creati dal nulla. Ho molti conoscenti in America che utilizzano questa piattaforma per qualsiasi cosa. Ci sono modelle che lo usano come se fosse Instagram, chef che lo impegnano per sponsorizzare le proprie ricette. – ha assicurato – Insomma, tante figure che non hanno nulla a che fare con l’hard. Tra qualche tempo accadrà anche in Italia e non sarà più un tabù. Anzi una piattaforma per far fruttare la propria arte”.

La vita privata di Aida Yespica

Nel 2025 Aida Yespica ha compiuto 43 anni, che ha deciso di festeggiare in grande stile con una festa a Ibiza. Al suo fianco, la persona più importante della sua vita: il figlio Aron, avuto 16 anni fa dall’ex fidanzato nonché ex calciatore Matteo Ferrari. Il ragazzo oggi vive in Florida con il padre, ma Aida cerca di passare più tempo possibile con lui quando le circostanze lo consentono.

“Con il cuore pieno di emozione e gratitudine, vi dico grazie. Grazie per ogni pensiero, messaggio, abbraccio e augurio che mi avete donato”, ha scritto sui social Aida. Nelle immagini è bellissima: la Yespica sembra sfuggire alle leggi della natura e del tempo che scorre.

“Le vostre parole e le vostre energie sono state un regalo prezioso, che mi ha fatto sentire immensamente amata. Non potevo desiderare di più. Vi voglio bene, davvero”, ha aggiunto.

Sulla vita sentimentale di Aida ormai da molto tempo non si hanno notizie ufficiali. Molto probabilmente dopo diverse storie finite male per il momento preferisce la vita da single.