Aida Yespica, Matteo Ferrari nella bufera su Instagram dopo le rivelazioni sul figlio

Matteo Ferrari, ex fidanzato di Aida Yespica, è finito nella bufera su Instagram dopo le dichiarazioni sul figlio Aron fatte dalla showgirl a Verissimo. La modella venezuelana si è lasciata andare alle lacrime di fronte a Silvia Toffanin, raccontando il rapporto complesso con l’ex e la lontananza dal figlio.

L’ex calciatore e la Yespica hanno vissuto un’intensa relazione, durata dal 2007 al 2009 e coronata dalla nascita di Aron. Il bambino oggi ha 11 anni e vive insieme al padre negli Stati Uniti, per la precisione a Miami, dove Matteo Ferrari si è trasferito da tempo.

Qualche giorno fa Aida aveva svelato di non vedere suo figlio da quattro mesi a causa di alcune questioni burocratiche, ma nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha raccontato che ci sarebbero dei problemi anche con l’ex. I primi attriti sarebbero iniziati dopo la richiesta da parte di Matteo Ferrari di ottenere l’affidamento esclusivo di Aron.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo, la Yespica si è commossa, affermando che l’ex non le farebbe vedere il figlio. “Lui è venuto in Italia e non mi ha nemmeno avvisato – ha detto -. L’ho visto per 4 ore qualche giorno fa e mi si è spezzato il cuore. Non me lo ha lasciato tenere ed era a pochi chilometri da casa mia”

“Gli ha messo delle cose in testa – ha aggiunto la showgirl, parlando del piccolo e di Matteo Ferrari -. Aron dice che io non voglio vederlo, mi chiede perché non abbia fatto prima il passaporto. Non sa quanto piango tutti i giorni per lui, ho la dermatite in faccia per lo stress, sono dimagrita. Con il mio ex è impossibile accordarmi, è una persona senza cuore. Ho parlato sempre bene di lui, ma adesso basta. Non è giusto. Stiamo parlando di nostro figlio, soffre”.

Parole forti che hanno scatenato un’accesa polemica contro Ferrari. Su Instagram l’ex calciatore non posta foto dall’8 dicembre, data in cui ha raccontato ai follower il party per il suo 40esimo compleanno. Fra le tante foto postate sul suo profilo molte immortalano Aron e i follower hanno commentato, accusando Matteo di tenere Aida Yespica lontano da suo figlio.

“Non si può negare la mamma ad un bambino”, ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Povero Aron! Non si può negare ad una mamma di vedere il proprio figlio! Senza cuore!”. Mentre un altro utente, più duro, afferma: “Aida è sua madre dovresti pensare al bene di tuo figlio che vuole vedere la madre” e “Ma veramente hai negato ad una madre di passare qualche giorno con suo figlio?”.

Per ora l’ex calciatore ha scelto di non rispondere e non ha nemmeno reagito all’intervista di Aida Yespica a Verissimo. Di certo i due ex avranno modo, nei prossimi giorni, di chiarirsi lontano dai riflettori per il bene del piccolo Aron.