Incidente all’alba per Aida Yespica: travolge cassonetti e auto, poi rifiuta l’alcoltest

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Aida Yespica

Aida Yespica protagonista di un movimentato episodio avvenuto nelle prime ore di venerdì 9 ottobre nel quartiere Parioli, a Roma. La showgirl venezuelana avrebbe perso il controllo della sua Smart Fortwo, finendo contro alcuni contenitori dei rifiuti e due vetture parcheggiate. Ma a complicare la sua posizione sarebbe stato soprattutto quanto accaduto dopo lo schianto: secondo le prime ricostruzioni, la 44enne avrebbe reagito con rabbia all’intervento degli agenti, rifiutandosi poi di sottoporsi all’alcoltest. Un comportamento che potrebbe avere conseguenze giudiziarie.

L’incidente di Aida Yespica a Roma, cosa è successo

Erano circa le 5.30 di venerdì 9 ottobre quando Aida Yespica, alla guida della sua Smart Fortwo, avrebbe perso il controllo della vettura all’incrocio tra via delle Belle Arti e viale Bruno Buozzi, nel quartiere Parioli, una delle zone residenziali più conosciute della Capitale.

Stando ad una prima ricostruzione, l’automobile avrebbe urtato cinque cassonetti della spazzatura, per poi terminare la propria corsa contro due veicoli regolarmente parcheggiati lungo la strada: una Toyota Aygo e una microcar Aixam Sport. Entrambe le vetture avrebbero riportato danni in seguito all’impatto.

Per fortuna, non risulterebbero altre persone coinvolte nell’incidente. Restano invece da chiarire le circostanze che hanno provocato la perdita di controllo dell’automobile. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono emersi elementi sufficienti per stabilire quali fattori abbiano determinato lo schianto. Gli accertamenti dovranno chiarire cosa sia successo nei momenti precedenti all’impatto e verificare eventuali responsabilità.

La situazione si sarebbe complicata dopo l’arrivo della polizia locale. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe andata su tutte le furie durante i controlli, dando vita a un acceso confronto con gli agenti intervenuti sul luogo dell’incidente.

La sud americana avrebbe inoltre rifiutato di sottoporsi all’etilometro, il test utilizzato per verificare l’eventuale presenza di alcol nell’organismo. Una decisione che potrebbe avere conseguenze ben più rilevanti dei danni materiali provocati dallo schianto.

Com’è noto, il Codice della strada prevede specifiche sanzioni per chi si rifiuta di effettuare l’accertamento alcolemico richiesto dalle forze dell’ordine, comprese conseguenze penali e amministrative.

A quanto pare, dunque, la Yespica sarà denunciata all’autorità giudiziaria proprio per il rifiuto dell’alcoltest. Saranno gli ulteriori accertamenti a definire il quadro delle eventuali responsabilità.

Al momento nessun dichiarazione è stata rilasciata dalla diretta interessata, in silenzio stampa anche sui social, dove di solito è molto attiva.

Che fine ha fatto Aida Yespica

Aida Yespica è ormai lontana da qualche tempo dalla tv. È però molto attiva sui social, dove è seguita da quasi un milione di follower. E negli ultimi mesi è tornata al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni bollenti sulla propria vita privata.

Lo scorso luglio ha raccontato di aver vissuto una relazione sentimentale segreta con una donna molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, senza però volerne rivelare l’identità.

Aida avrebbe inoltre trovato un nuovo amore dopo le diverse delusioni sentimentali. Pare sia legata da qualche tempo a Giovanni, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo, che avrebbe già presentato alla propria cerchia di amici più stretti.