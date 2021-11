Adele come Cupido: la romantica proposta di matrimonio durante il concerto

Adele da record, la nuova vita dopo il divorzio

Intanto Adele si gode questo nuovo momento d’oro. Il suo nuovo album, 30, è già un successo e il singolo Easy on me ha battuto qualsiasi record nel giro di poche ore dall’uscita, con milioni di stream e di visualizzazioni video. Negli ultimi giorni, inoltre, la cantante è tornata a far parlare di sè per l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey in cui si racconta a 360° e parla della perdita del padre, che l’aveva abbandonata da bambina, e delle sofferenze provate per il divorzio, che poi è il tema centrale del nuovo disco.

Ora per lei, però, è iniziato un nuovo capitolo – bellissimo – della sua vita, al fianco del procuratore sportivo Rich Paul con cui è finalmente uscita allo scoperto.

Adele, il dimagrimento che ha fatto discutere

Ora Adele è felice e non è mai stata così bella, ma ha dovuto fronteggiare diverse critiche per via del suo dimagrimento. Molti, infatti, hanno pensato che avesse rinnegato quel messaggio di body positivity di cui si era fatta portavoce, ma le cose non sono andate in questo modo e recentemente ha avuto modo di chiarirlo: “È stato a causa della mia ansia” – ha ammesso la star – “Allenandomi, mi sentivo meglio”.

“Non si è mai trattato di perdere peso, si trattava sempre di diventare più forte, di concedermi del tempo ogni giorno senza il mio telefono. E così ne sono diventata dipendente, mi alleno due o tre volte al giorno”