Addio a Silvia Delfino, aveva 51 anni ed era amatissima

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Silvia Delfino, straordinaria ballerina e attrice, amatissima, che è scomparsa prematuramente a soli 51 anni. A diffondere la notizia è stato il marito, il regista Massimo Natale.

Danza e recitazione sono stati gli ambiti in cui ha dimostrato, nel corso della sua lunga e ricca carriera, il talento che l’ha portata a farsi conoscere e a prendere parte a tantissimi progetti. Lascia un vuoto nel mondo che si sentirà a lungo e che non sarà sostituibile.

Silvia Delfino ci ha lasciati a 51 anni: la carriera

Profondi occhi scuri, così come i capelli, Silvia Delfino era casse 1970 ed era nata a Roma a ottobre. I primi passi li aveva iniziati a muove con la formazione, è stata infatti un’alunna della scuola di Balletto della Capitale, dove si è diplomata. Da lì la sua carriera ne ha fatta di strada con tantissime interpretazioni sui palchi dei teatri ma anche davanti alla macchina da presa.

Nel suo curriculum si possono ricordare alcuni musical, spettacoli teatrali e film: in cui ha dato prova di tutto il suo talento. Per citare qualcuno dei suoi lavori, si possono ricordare: Arcobaleno, regia di Gino Landi con Lino Banfi, Riuscire a Farvi Ridere con Gino Bramieri e Un Paio D’ali con Sabrina Ferilli. Tra gli altri progetti ha lavorato in Stanno suonando la nostra canzone, regia affidata allo straordinario e compianto Gigi Proietti. Con Sabrina Ferilli ha lavorato nuovamente nel Rugantino, dove vi era anche l’attore Valerio Mastandrea. Un talento artistico notevole, il suo, che l’ha resa un’artista apprezzata e amatissima.

I lavori a teatro sono stati molti e ricchi di soddisfazioni come quando è salita sul palco con Due donne e un delitto insieme a Giorgia Wurth, di Valentina Capacci, per la regia di Massimo Natale, uno spettacolo che mescolava in maniera sapiente rivalità, mistero e i toni leggeri della commedia

Nel suo percorso professionale non sono mancate le incursioni sul grande schermo, diretta dal marito Massimo Natale. Era nel cast di L’estate di Martino nel 2010 e di Il traduttore nel 2015, in quest’ultima pellicola ha recitato al fianco di Claudia Gerini, Eva Grimaldi e Anna Safroncik. Dello 2016, invece, Festina Lente pellicola storica drammatica diretta da Lucilla Colonna.

Silvia Delfino, la vita privata

A quanto pare Silvia Delfino era molto riservata per quanto riguarda la vita privata. Sui social non c’è traccia né di lei né del marito. Forse entrambi hanno preferito lasciare che negli anni trapelasse la loro arte, invece della vita privata. Non manca invece qualche intervista ma a cui entrambi hanno parlato sempre del lavoro, una professione che per la coppia è stata sinonimo di successi e soddisfazioni e che li ha portati a lavorare con alcuni dei nomi più importanti e celebri del mondo della recitazione italiana.

Se Silvia Delfino ha dedicato la carriera soprattutto alla danza e alla recitazione, il marito Massimo Natale in passato ha dato prova anche di competenze comunicative ricoprendo il ruolo di ufficio stampa. Ha svolto il ruolo di regista sia dietro la macchina da presa che a teatro.

Ora l’annuncio della scomparsa di Silvia Delfino, talentuosa interprete e artista. La sua morte lascia un vuoto profondo e incolmabile nel mondo dello spettacolo.