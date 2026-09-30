Achille Lauro, la band che l’ha accompagnato nel tour Comuni Immortali

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Achille Lauro e la sua band

Così come dietro il successo di un grande uomo c’è sempre una grande donna, anche dietro il successo di una grande star musicale c’è una grande band che la accompagna e, in molti casi, collabora alla creazione e scrittura della sua musica. È tra gli altri il caso di Achille Lauro, uno dei cantanti italiani più amati degli ultimi anni. Di sicuro quella, che insieme a pochi, è capace di riempire gli stadi con numeri da record. Un esempio? Il concerto a San Siro di giugno 2026 con oltre 60mila spettatori.

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Il concerto, che è andato in onda in tv il 29 settembre in prima serata, ha permesso di far conoscere anche a chi non era fisicamente al concerto, la band che ha accompagnato Achille nel suo Comuni Immortali Tour e che, nel caso di molti di loro, collabora con lui da anni nel componimento dei suoi brani di maggior successo. Scopriamo chi sono e da quanti anni lavorano con Lauro.

• Daniele Nelli – Chitarra

• Riccardo Castelli – Chitarra

• Mattia Tedesco – Chitarra

• Marco Lanciotti – Batteria

• Nicola Iazzi – Basso

Daniele Nelli, collaboratore chiave di Achille

Noto anche con lo pseudonimo di Danien, nato a Livorno il 13 aprile 1987), è un produttore discografico, cantautore e musicista italiano. Ha iniziato la sua carriera come cantante nei gruppi metalcore The Tasters e Upon This Dawning. Tra il 2016 e il 2019 ha formato il duo trap Danien & Theø insieme a Matteo Botticini (poi fondatore de La Sad). Successivamente si è affermato come autore, chitarrista e produttore, diventando un collaboratore chiave di Achille Lauro, con il quale ha collaborato a brani come Amore disperato ((dall’album Comuni mortali del 2024), Incoscienti giovani, presentato a Sanremo 2025 e Amor.

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Riccardo Castelli, la chitarra di Lauro

Nato a Cupra Marittima nel luglio del 1993, è un chitarrista professionista diplomato alla Rock Guitar Academy di Donato Begotti. Noto soprattutto per la sua collaborazione stabile con Achille Lauro, con cui suona dal vivo e in studio stabilmente dal 2019/2021, partecipando ai vari tour (tra cui Superstar 2022) e registrando le chitarre per singoli come 16 marzo e Maleducata.

Ha suonato con la cover band Vizi e Virtù (tributo a Vasco Rossi), ha pubblicato un album con i Neurotics (Reptilia, 2015) e ha pubblicato un brano solista intitolato Utopia nel 2021.

Mattia Tedesco, la seconda chitarra di Achille Lauro

Nato a Cremona nel 1984, è un noto chitarrista professionista (uno dei chitarristi sessionman più richiesti della scena italiana) turnista, produttore e arrangiatore italiano. Diplomatosi con il massimo dei voti e lode nel 2005 alla Rock Guitar Academy di Milano con Donato Begotti, è attualmente docente dei corsi CCR e SSG presso la stessa accademia. Ha lavorato in studio e dal vivo con moltissimi artisti di primo piano, tra cui Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Gianluca Grignani, Mina, Adriano Celentano, Enrico Nigiotti, Dolcenera, Noemi e Il Volo.

Marco Lanciotti: batterista e direttore musicale tra i più richiesti

Noto anche come Marco “Lancs” Lanciotti, nato ad Ancona il 9 settembre 1991, è un batterista, produttore musicale e direttore d’artista italiano. Ha studiato con batteristi e jazzisti di fama come Massimo Manzi e Alessandro Svampa, proseguendo la sua formazione al CPM Music Institute e al Musicians Institute.

Lavora come batterista live e direttore musicale per importanti artisti della scena italiana: Lauro (dal 2019), Rosa Chemical (dal 2023), Anastasio e Alfa, oltre ad aver curato la direzione musicale per gli show dal vivo di Geolier.

Ha collaborato come consulente musicale per varie edizioni di X Factor Italia (dall’ottava alla dodicesima stagione).

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Gregorio Calculli: pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra

Compositore, pianista e arrangiatore originario di Matera. Ha conseguito il diploma accademico triennale in “Composizione e Musica da Film” presso il Saint Louis College of Music. Ha composto colonne sonore per cortometraggi e film, tra cui Sassiwood, Venerdì, Un Voto all’Italiana (vincitore del premio per le migliori musiche a Corti in Cantina) e il film Olivia (2021). Ha lavorato anche in teatro scrivendo musiche originali per spettacoli diretti da Cristina Donadio.

Collabora come pianista, arrangiatore e direttore d’orchestra, lavorando con artisti come Lauro (di cui ha curato gli arrangiamenti del brano “Maleducata” e dirigendo l’orchestra al Festival di Sanremo 2022) e Geolier.

Nicola Iazzi, bassista e compositore

Nicola Iazzi è un bassista professionista, produttore e compositore italiano, nato a Cremona nel 1985.

È noto soprattutto come bassista nei tour live di Lauro. Lavora anche come docente di basso elettrico presso varie scuole di musica.